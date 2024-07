Fortaleza: time difícil de ser batido na Série A

Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC Lucero marcou contra o São Paulo, única vitória do Fortaleza fora de casa

O enfrentamento diante do líder Flamengo, nesta quinta, no Rio de Janeiro, já representa para o Fortaleza a reta final do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Com 23 pontos e ocupando a oitava colocação da Série A, o Tricolor perdeu apenas três dos 14 jogos até aqui na campanha (para Bahia, Cuiabá e Vasco). Só uma equipe foi derrotada menos vezes na competição, justamente o Flamengo (para Botafogo e Juventude).

Não é fácil, portanto, vencer o elenco de Vojvoda e essa mentalidade confiante será fundamental para o Fortaleza conseguir um ou três pontos no Maracanã. Não vai bastar apenas se defender bem. Será necessário ter uma postura inteligente com a bola e agredir o adversário.

Todas as derrotas do Fortaleza no Brasileirão foram atuando como visitante e, curiosamente, sem balançar as redes adversárias. Diante do Flamengo, portanto, surge uma ótima oportunidade de impor o começo de uma reação fora de casa, por mais que a equipe de Tite tenha grandes e conhecidas qualidades técnicas.

Quando atua no Castelão, o Fortaleza tem conseguido demonstrar calma com a bola no pé para furar os sistemas defensivos contrários. Também por tal serenidade, conquistou cinco vitórias seguidas como mandante. Transportar essa postura para o jogo no Rio é essencial. Nas derrotas para Cuiabá, Bahia e Vasco, o fator psicológico pesou decisivamente contra o Tricolor.

O número que importa

Com 18.431 pagantes por partida, o Ceará é a equipe que mais leva público na Série B do Campeonato Brasileiro. O clube fez oito jogos como mandante. O Sport, com pouco mais de 13 mil, aparece em segundo

Em mais um ótimo jogo na Eurocopa, a Inglaterra venceu a Holanda por 2 a 1, nesta quarta-feira, e está na final do torneio para enfrentar a Espanha. Foi uma partida extremamente bem disputada e nem o nível de tensão absoluto prejudicou o tempo de bola rolando. Com arbitragem ágil e decisões rápidas do VAR, as duas equipes criaram diversas oportunidades. Não seria injustiça alguma caso a Holanda tivesse vencido, mas brilhou muito o criticado técnico Southgate, que finalmente colaborou para que seu time tivesse atuação convincente, tanto na postura como na escalação. Nas alterações, também foi bem demais. Ao colocar Palmer e Watkins ne reta final do segundo tempo, viu ambos participarem do gol da vitória inglês.

Para domingo, às 16 horas (horário de Fortaleza), entendo que a Espanha é favorita (na medida de 60% a 40%). O futebol espanhol, até agora, foi superior na competição, mostrando mais equilíbrio e organização tática, tanto para atacar, como para defender.

Mais 3!

1. A rodada mais recente da Série C terminou com cinco vitórias dos visitantes, algo extremamente incomum entre as três séries do Campeonato Brasileiro. Apenas dois mandantes venceram (Confiança e São Bernardo).

2. Djokovic de um lado da semifinal, Alcaraz do outro. É a final que todo mundo quer ver em Wimbledon, mas Medvedev, diante do espanhol, e Musetti, contra o sérvio, vão fazer de tudo para impedir. Os jogos ocorrem nesta sexta

3. Ferroviário vai se tornar SAF e não deve demorar. Dirigentes do clube aguardam proposta de Portugal, mas vão ouvir outras. O clube está pronto, burocraticamente, para receber investimentos e há unanimidade: a solução para o clube crescer é essa