A enorme vitória do Fortaleza sobre o Flamengo

Foto: Matheus Amorim / Fortaleza EC Lucero seis gols nos últimos seis jogos pelo Tricolor

Uma atuação madura marcou a importantíssima vitória do Fortaleza sobre o até então líder Flamengo, ontem, por 2 a 1, no Maracanã, rodada 16 da Série A do Campeonato Brasileiro. Confiante pela boa fase, o Tricolor foi muito bem coletivamente e também no aspecto individual. Com uma proposta tática definida, todos os setores da equipe produziram qualidade.

O sistema defensivo trabalhou com correção, pressionado por um Flamengo que teve 65% de posse de bola. Ofensivamente, a equipe de Vojvoda sofreu no primeiro tempo com excesso de passes errados, mas cresceu demais na segunda etapa, basta ver o belo gol de Lucero após assistência brilhante de um Pochettino (a 12ª no ano), argentino que não cansa de ser decisivo na temporada.

A quarta vitória do Fortaleza nas cinco rodadas mais recentes também teve um valor fundamental quando se nota a postura psicológica da equipe. Escrevi neste espaço sobre a necessidade da serenidade entrar em campo. E não deu outra. O time não se desesperou em momento algum — nem após o pênalti bizarro marcado sobre Pedro — e com calma e no ritmo correto, conseguiu um enorme resultado como visitante no Brasileirão, chegando ao sétimo lugar.

O número que importa

Adversária da Argentina na final da Copa América, a Colômbia está invicta há 28 jogos. É um desempenho impressionante. No período, são 22 vitórias e seis empates, com 55 gols marcados e 16 sofridos. Nesta sequência, em 17 partidas o time saiu de campo sem sofrer gol.

Adversário do Ceará nesta sexta-feira, o Paysandu é o rei do empate na Série B. Dos 14 jogos realizados, oito terminaram em igualdade. O time é difícil de ser vencido — foram apenas três derrotas —, mas também apresenta grande dificuldade para ganhar jogos — foram também três vitorias. Para se ter uma ideia, como mandante, o Paysandu não perdeu, mas tem o terceiro pior aproveitamento: uma vitória e cinco empates.

O principal desafio do Alvinegro é mostrar consistência como visitante, já que a campanha é de apenas 22% de aproveitamento. A equipe sofre demais defensivamente fora de casa. É preciso ter a bola, trocar passes com precisão e evitar os espaços entre as linhas de meio-campo e zaga, motivo principal do Ceará ter a terceira pior defesa da competição.

Já viu?

Touro Indomável. Aqui estamos falando de uma obra-prima do diretor Martin Scorsese. Pela atuação como Jake LaMotta, lutador de boxe extremamente problemático, Robert de Niro ganhou o Oscar de melhor ator. A história mostra o sucesso de LaMotta na carreira de esportista convivendo com os muitos fracassos nas relações pessoais. Onde: Prime Vídeo

Mais 3!

1. O início das vendas da camisa de Mbappé no Real Madrid, ontem, colapsou o site do clube. Além disso, o Real informou que a entrega das camisas vai demorar de quatro a seis semanas. O francês vai usar o número 9.

2. Por falar em Real Madrid, o clube tem recebido entre cinco e seis mil visitantes por dia no seu museu. O estádio reformado elevou ainda mais o interesse de turistas e moradores da cidade

3. A seleção vencedora da Eurocopa vai receber um bônus de oito milhões de euros, cerca de R$ 48 milhões. Espanha e Inglaterra fazem a final no próximo domingo, em Berlim