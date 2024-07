Ceará: outra derrota e situação se complica

Foto: Israel Simonton/CearaSC Alvinegro foi derrotado pelo Papão na Curuzu

Não há meio do Ceará conseguir melhorar seu desempenho defensivo. Ontem, diante do Paysandu, mais um insucesso na Série B, desta vez por 2 a 1, em Belém. Já são 20 gols sofridos, a terceira pior defesa da competição, desatenta e desorganizada. O Alvinegro, na 13ª colocação da tabela, agora soma cinco derrotas nas sete rodadas mais recentes, queda enorme de desempenho.

Muito faltoso, o jogo foi extremamente picotado, mas, ainda assim, o Ceará conseguiu criar chances para sair com um resultado melhor. Faltou tranquilidade e também competência técnica para fazer mais gols. Em poucos dias de trabalho, Léo Condé não conseguiu impor evolução suficiente para a equipe voltar a vencer e a situação vai se complicando quando se pensa em acesso, objetivo principal do clube.

Importante demais o descanso que o Fortaleza terá até o próximo jogo da Série A, contra o Vitória, na quarta-feira. A equipe é que menos tem intervalo entre os duelos do Campeonato Brasileiro, além de sempre encarar os maiores deslocamentos. Na sétima colocação, o time vive seu melhor momento na temporada, com 16 pontos somados levando em conta os 21 mais recentes disputados.

Por mais que os aspectos coletivos sejam fundamentais para reconhecer a ótima fase do Fortaleza, é impossível não citar três jogadores: João Ricardo, Pochettino e Lucero. O goleiro tem sido destaque por aparecer sempre de forma decisiva quando o sistema defensivo permite finalizações adversárias. Já Pochettino tem brilhado demais desde o começo da temporada. Já são 12 assistências e três gols em 2024. Em relação a Lucero, seu desempenho nas finalizações alcançou um grande nível nas rodadas recentes. Juntos, os argentinos participaram de 52% de todos os gols do Tricolor na temporada.

O número que importa

O campeão da Copa América sai do confronto de domingo entre Argentina e Colômbia (às 21h de Fortaleza). A seleção vencedora vai embolsar R$ 100 milhões como prêmio pelo título. O perdedor fica com metade

A final feminina de Wimbledon, neste sábado, marca um confronto inédito na grama inglesa entre Jasmine Paolini e Barbora Krejcikova. As duas fizeram campanhas brilhantes até agora, perdendo apenas dois sets cada. No único confronto entre ambas, vitória de Krejcikova, em 2018.

Já a final masculina coloca frente a frente dois jogadores fabulosos, duelo marcante entre experiência e juventude. Djokovic, 37 anos e Alcaraz, 21, repetem a final histórica do ano passado, que terminou com vitória do espanhol. Será o sexto confronto entre eles. Por enquanto, 3 a 2 para Djokovic.

Mais 3!

1. Para a final da Eurocopa, no domingo, Espanha e Inglaterra ficaram com 11.500 ingressos cada. O estádio em Berlim tem capacidade para 75 mil lugares. As respectivas federações escolhem os critérios de venda

2. Dos outros 52 mil ingressos, muitos foram vendidos antes de se conhecer os finalistas, como ocorre na Copa do Mundo. A outra parte é destinada aos patrocinadores e venda de pacotes caríssimos, com hospitalidade

3. O Real Madrid distribuiu gratuitamente para os seus sócios todos os ingressos para a apresentação de Mbappé, terça-feira que vem. A procura é tão grande, entretanto, que alguns sócios estão revendendo as entradas por 100 euros (cerca de R$ 600)