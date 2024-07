CEARÁ: Reagir é urgente e Z-4 já assusta

Foto: Raul Baretta/ Santos FC Ceará perdeu seu jogo mais recente em casa também, contra o Santos

A péssima sequência de resultados do Ceará nas sete rodadas mais recentes da Série B colocou a equipe muito perto da zona de rebaixamento, com 19 pontos. São apenas três de distância para o CRB, que abre o grupo dos quatro piores na competição, soma 16 pontos e ainda tem uma partida a menos do que o Alvinegro. A situação, portanto, é alarmante. No discurso de dirigentes, comissão técnica e jogadores segue o objetivo do acesso, mas caso não ocorra uma reação imediata, o drama será por conseguir ao menos ficar na Série B e começar tudo de novo ano que vem. Na sequência citada de sete jogos, o time sofreu 12 gols, ou seja, média absurdamente alta de quase dois por partida. Não há condição de uma boa campanha com um sistema defensivo tão desestruturado.

Na próxima sexta-feira o Ceará encara o Avaí, mais uma vez desafio fora de casa, onde o time mostra todas as suas fragilidades. Longe do Castelão a equipe não rende, atua de forma insegura, quase sempre ficando em desvantagem tática e técnica. Até agora são sete partidas como visitante e apenas quatro pontos somados.

O técnico Léo Condé, recém chegado, comandou a equipe em duas partidas apenas, então é injusto cobrar veementemente uma melhora de desempenho, mas quando ele aceitou o cargo sabia das responsabilidades e conhecia o elenco, que tem vários problemas de formação.

Na coletiva após a derrota contra o Paysandu, na sexta-feira passada, o técnico viu melhoras, numa declaração otimista. Ele citou o fato de ter levado um gol muito cedo como uma das justificativas da derrota, o que faz pouco sentido tendo em vista que o Ceará empatou ainda no primeiro tempo.

O número que importa

Carlos Alcaraz é o melhor jogador de 21 anos da história do tênis. Quem diz isso é Novak Djokovic, que ontem perdeu a segunda final seguida de Wimbledon para o espanhol. Alcaraz (agora com quatro títulos de Grand Slams) esteve brilhante. Djoko fez o que era possível aos 37 anos e com o joelho recém operado

O título da Espanha na Eurocopa foi merecedíssimo. Desde a primeira rodada, o melhor futebol do torneio. Foram sete vitórias em sete jogos, incontestável. Em todos os confrontos a equipe foi superior aos seus adversários. Trabalho brilhante do técnico Luis de La Fuente.

A Espanha em momento algum da competição deixou de lado seu novo estilo de jogo, com muita velocidade nas transições, aproximação constante entre os setores, posse de bola com objetividade e coragem para atacar. Foi o que o time fez mais uma vez na final contra a Inglaterra, no 2 a 1 que entra para a história. Um tetra da Euro com mérito coletivo acima de tudo, um prêmio ao futebol bem jogado.

Mais 3!

1. Impressionante a campanha do Cruzeiro jogando em casa na Série A. São sete jogos e sete vitórias, com 17 gols marcados e apenas cinco sofridos.

2. Flamengo, com 49 mil, Corinthians (41 mil) e São Paulo (41 mil) lideram a média de público no Brasileirão. O Fortaleza está na casa dos 22 mil, 11a. melhor média.

3. Nicolas, do Paysandu e Pitta, do Cuiabá, chegaram aos 20 gols na temporada. Ambos só estão atrás de Pedro (26) e Lucero (21) entre os jogadores com mais tentos marcados atuando no Brasil em 2024.