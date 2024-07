Fortaleza: favoritismo claro, mas todo o cuidado é pouco

Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE FC Zagueiro do Fortaleza, Cardona foi bem diante do Flu, vitória por 1 a 0

O futebol sempre tem potencial para pregar peças nos favoritos. Não existe outro esporte com índices tão altos de derrotas de equipes evidentemente melhores. É assim, com grande favoritismo, que o Fortaleza faz seus dois próximos jogos na Série A do Campeonato Brasileiro, diante de Vitória (hoje) e Atlético-GO (domingo que vem), ambos no Castelão.

Justamente diante de tal cenário é que o elenco de Vojvoda tem por obrigação se resguardar em todas as frentes possíveis para os confrontos. Dois bons resultados deixarão a equipe numa condição excelente dentro do primeiro turno, que se aproxima do fim. Atualmente com 26 pontos, chegaria aos 32 e ainda teria mais duas partidas para completar a primeira metade da competição, contra Criciúma e Internacional.

Não há uma meta fechada dentro do clube para a pontuação do primeiro turno, mas 30 pontos já é considerado um número excelente. Passando disso, mais ainda. Especificamente para a partida de hoje, o Fortaleza recebe uma equipe que tem reagido sob o comando de Carpini, mas ainda tem um desempenho ruim como visitante, o sétimo pior da primeira divisão: uma vitória, dois empates e quatro derrotas.

Independentemente da escalação escolhida por Vojvoda, o Fortaleza deve ter o exemplo da vitória sobre o Fluminense (1 a 0), no Castelão, como parâmetro. Assim como a equipe do Rio de Janeiro, o Vitória terá como missão principal cuidar extremamente do sistema defensivo e sair nos contra-ataques, quando possível. O Tricolor será desafiado a ter calma e muita paciência, trabalhar a bola com precisão e agredir com consistência, sem dar espaços ao adversário. A maturidade será fundamental.

É importante destacar que o Fortaleza está invicto em casa nos oitos jogos que realizou na Série A. Tão relevante quanto: o time sofreu apenas quatro gols atuando como mandante. É a segunda melhor defesa no critério, justamente porque tem tido, até agora, uma postura organizada e bastante entrosada taticamente.

O número que importa

O Fortaleza somou 33 pontos no primeiro turno da histórica campanha do Campeonato Brasileiro de 2021. Na oportunidade, a equipe terminou a competição na quarta colocação, com 58 pontos.

Mais 3!

1. A Ferroviária segue como única equipe invicta na Série C. Venceu o Remo por 2 a 1, na rodada mais recente, e tem 27 pontos em 13 jogos. Já pode se considerar na segunda fase. O trabalho do técnico Vinicius Bergantin é ótimo e merece toda a atenção

2. Juventude vendeu dois mandos de campo na Série A, contra Atlético-MG e São Paulo. Tais jogos em Brasília vão render R$ 2 milhões ao clube. A prática deveria ser proibida pela CBF. Os próprios clubes tinham como obrigação impedir, em um campeonato de pontos corridos, atitudes que tornam a disputa desigual

3. A apresentação de Mbappé no Real Madrid, nesta terça, foi colossal. Cerca de 85 mil pessoas receberam um dos maiores jogadores da atualidade no Santiago Bernabeu. O time espanhol não se cansa de buscar a máxima excelência na hora de reforçar o elenco. É a filosofia do maior clube do mundo