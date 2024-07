Fortaleza foi convincente e dominante contra o Vitória

Foto: Davi Rocha/Especial para O POVO Pochettino comemora gol do Fortaleza na vitória de ontem, sobre o Vitória

Tudo que o Fortaleza precisava fazer para bater o Vitória com tranquilidade ocorreu. Na noite desta quarta, no Castelão, o Tricolor construiu o 3 a 1 com muita competência e autoridade. Foi uma apresentação contundente, com todos os setores da equipe extremamente bem associados. Os mecanismos para atacar e defender funcionaram perfeitamente, com exceção da falta de atenção no gol de honra dos baianos.

Individualmente, todos os atletas foram bem (Breno Lopes e Pochettino, os melhores). Uma atuação para não deixar dúvida da superioridade sobre um adversário na luta contra o rebaixamento. E é justamente isso, também, que faz diferença na Serie A: vencer como mandante e trilhar campanha com alto aproveitamento em casa. São nove jogos, com seis vitórias e três empates.

Leia mais Pochettino participou diretamente de cinco gols nos últimos seis jogos pelo Fortaleza

Em boa fase, Fortaleza chega à sexta vitória nos últimos oito jogos pela Série A

Fortaleza homenageia fotógrafo JL Rosa com um minuto de silêncio antes de jogo contra o Vitória Sobre o assunto Pochettino participou diretamente de cinco gols nos últimos seis jogos pelo Fortaleza

Em boa fase, Fortaleza chega à sexta vitória nos últimos oito jogos pela Série A

Fortaleza homenageia fotógrafo JL Rosa com um minuto de silêncio antes de jogo contra o Vitória

O Ferroviário perdeu ontem pela oitava vez em 13 jogos na Série C, desta vez para o bom time do Ypiranga, fora de casa, por 2 a 0. A derrota era previsível, tamanha a diferença técnica entre os elencos. Na zona de rebaixamento, com 11 pontos, a situação do Tubarão é bastante preocupante. Com 26 gols sofridos, é a pior defesa, além de ser um dos piores ataques do torneio. Restam apenas seis jogos para o fim da primeira fase e, se não for rebaixado, o clube tem que comemorar muito.

Ao largar o Juventude e assumir o Internacional, o técnico Roger Machado não fez absolutamente nada de errado. Aceitar uma proposta que o profissional entende melhor para a carreira faz parte da vida de qualquer pessoa no ambiente de trabalho. O problema real está na hipocrisia dos técnicos brasileiros, que vivem com o discurso pronto de que não têm estabilidade quando são demitidos. A realidade é que clubes e técnicos estão em barco semelhante, com raras exceções.

O número que importa

O Ceará continua como o time mais indisciplinado da Série B, com 65 cartões no total. São 59 amarelos e seis vermelhos (dados do Footstats). Chapecoense e Ituano estão logo atrás do Alvinegro

Já leu?

A Liga: Como A Premier League Se Tornou O Negócio Mais Rico E Revolucionário Do Esporte Mundial. O livro relata, com detalhes impressionantes, como dirigentes ingleses transformaram a competição em um império com valorização dos clubes em mais de 10.000% em 25 anos. Onde: Sites e livrarias

Mais 3!

1. O brasileiro Thiago Alcántara está de volta ao Barcelona. Aposentado como jogador, agora ele fará parte da comissão técnica de Hansi Flick. O clube vai investir na formação de Thiago como treinador

2. Falando em outro Thiago, o Monteiro, grande vitória, nesta quarta, do tenista cearense sobre Cásper Ruud (número nove do mundo), no saibro de Gastad. É o mesmo piso da disputa do tênis em Paris 2024. Thiago, caso esteja em dias consistentes, tem chance de brigar por medalha olímpica.

3. O Al Nassr, da Arábia Saudita, tentou contratar o goleiro Éderson, do City, por 30 milhões de euros (R$ 180 milhões), mas o clube inglês pediu R$ 300 milhões. Sem sucesso, o time árabe entrou em acordo com o Athletico e fechou com o ótimo Bento, por R$ 110 milhões. É a maior venda de um goleiro na história do futebol brasileiro