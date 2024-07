Ceará: vitória era fundamental e ela veio

Foto: Gabriel Silva / Ceará SC Lucas Rian estreou pelo Ceará na vitória sobre o Avaí

No atual cenário do Ceará na Série B, vencer era mais importante do que jogar bem e foi isso que o Alvinegro fez diante do Avaí, nesta sexta. Bateu o adversário em Santa Catarina por 1 a 0, algo que jamais tinha conseguido na história da competição.

Depois de um primeiro tempo fraco das duas equipes — lentas, sem nenhuma criatividade ofensiva —, o Ceará melhorou na segunda etapa e, além do bonito gol de cabeça marcado por David Ricardo — bela assistência de Mugni —, a equipe conseguiu ter alguma segurança defensiva para não sofrer gol (a bola na trave no segundo final assustou). Lucas Rian fez uma ótima estreia atuando pelo lado esquerdo do ataque e gerou diversas ações ofensivas. Com 22 pontos, o Alvinegro agora precisa vencer o Botafogo-SP, no Castelão, para seguir reagindo.

Quarto melhor mandante da Série A, com 77,8% de aproveitamento, o Fortaleza recebe o Atlético-GO amanhã, podendo chegar aos 32 pontos. Caso vença, há potencial para ganhar até quatro posições, desde que Cruzeiro, Bahia e São Paulo não vençam na rodada e o Flamengo seja derrotado. De toda forma, independentemente de outros resultados, o Tricolor não perde a atual sétima colocação e tem como missão manter o excelente momento em casa.

O elenco de Vojvoda entendeu como é crucial garantir os pontos no Castelão. É uma vantagem competitiva muito especial em um campeonato tão disputado como a Série A. Não por acaso, o técnico tem mexido menos na equipe, valorizando o entrosamento e a boa fase dos atletas, especialmente enquanto ainda não há o retorno da Copa Sul-Americana, diante de Inter ou Rosário Central.

O número que importa

O Fortaleza marcou pelo menos um gol em todos os jogos que fez como mandante na atual edição da Série A do Campeonato Brasileiro. O time totaliza 19 tentos anotados na competição, dos quais 14 foram em casa. Já como visitante, a equipe fez apenas cinco gols.

Atacante Alexander Bolaños, do Independiente Del Valle, do Equador, teve o contrato rescindido, em uma história maluca. Ele, na verdade, se chama Jancer Romario Bolaños Casierra. Foi descoberto que tem 30 anos e não 24. O jogador teve seu contrato rescindido e foi suspenso por três anos por furto de identidade. O clube se diz profundamente decepcionado

Já viu?

A Jovem e o Mar. A história narra a vida de Gertrude Ederle, nascida em Nova York em 1905, uma nadadora olímpica que enfrentou desafios extraordinários para se tornar a primeira mulher a atravessar a nado o Canal da Mancha, feito histórico na natação. Onde: Disney Plus

Mais 3!

1. Thiago Silva reestreia amanhã na zaga do Flu, contra o Cuiabá, em cenário péssimo do clube, lanterna da Série A. São 16 jogos e oito pontos, desempenho inacreditável

2. Darío Benedetto deixou o Boca Juniors. Foram 172 jogos, 71 gols e seis títulos. O atacante sai do clube como ídolo, aos 34 anos. Deve jogar nos EUA ou no México

3. Real Madrid marcou a apresentação de Endrick para o dia 27 de julho, no Santiago Bernabeu. Com uma enorme concorrência no ataque do time, a curiosidade é saber se o jovem atacante terá espaço relevante na temporada.