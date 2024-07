Fortaleza: mais uma vitória indiscutível e rodada perfeita

Foto: Davi Rocha/Especial para O POVO Pochettino marcou mais um gol pelo Fortaleza nesta temporada

Vencer em casa se tornou uma ótima rotina para o Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro. Agora são sete vitórias seguidas. Ontem, no Castelão, também manteve a invencibilidade como mandante ao bater o Atlético-GO por 3 a 1, em mais uma atuação muito superior ao adversário. O Tricolor foi maduro, conseguiu sair da adversidades que a partida exigiu e entrou no G-4 com total mérito.

São 24 pontos somados em 30 disputados diante do seu torcedor, totalizando 32 pontos na tabela, atrás apenas de Botafogo, Palmeiras e Flamengo. O mais relevante da vitória foi a capacidade de imposição técnica e tática no segundo tempo. O placar estava igualado e o time tinha perdido Kuscevic, expulso, equiparando a situação com a equipe de Goiânia, também com um a menos.

A constância na campanha permitiu ao Fortaleza ganhar três posições no fim de semana, contando com derrotas de Cruzeiro e Bahia, além do empate do São Paulo. O elenco de Vojvoda alcança, disparadamente, seu melhor momento na temporada, jogando um futebol entrosado, com muito dinamismo e movimentação ofensiva inteligente, como ainda não tinha sido visto em 2024. Não é por acaso que a equipe marcou 11 gols nas seis partidas mais recentes, quase dois por jogo de média.

O número que importa

Autor do gol da vitória do Ceará sobre o Avaí, David Ricardo marcou pela terceira vez na temporada. É um desempenho ofensivo bastante interessante para um zagueiro e aumenta seu valor agregado.

A vitória do Ceará sobre o Avaí, na sexta-feira passada, foi tão importante que uma derrota em Santa Catarina teria colocado o time encostado na zona de rebaixamento da Série B. Para além dos três pontos, o triunfo agrega alívio e um pouco de tranquilidade ao elenco. A pressão vai continuar, porque o futebol apresentado pelo time foi ruim e a atual classificação ainda é extremamente decepcionante, mas não há outra forma de reagir a não ser ganhando jogos, inclusive aqueles em que a equipe vai mal.

O desafio de Léo Condé continua prioritariamente no sistema defensivo — por isso foi positivo não ter sofrido gol diante do Avaí. Na quinta-feira, contra o Botafogo-SP, a vitória alcança o nível de obrigação máxima. Qualquer resultado que não seja esse no Castelão será desastroso.

Já viu?

Receiver. Série documental excelente — contada em oito episódios — mostrando a temporada 2023 de cinco grandes recebedores da NFL: Davante Adams, do Las Vegas Raiders; Justin Jefferson, do Minnesota Vikings; Amon-Ra St.Brown, do Detroit Lions; Deebo Samuel e George Kittle, do San Francisco 49er. Onde: Netflix

Mais 3!

1. Vitória incrível de Arthur Fils, tenista francês de 20 anos, sobre o favorito Alexander Zverev na final do importante ATP de Hamburgo, ontem. Em uma decisão incomum, ambos discutiram muito, inclusive nos intervalos dos games.

2. Está perto do Manchester City perder Kevin De Bruyne. Um dos mais brilhantes jogadores da Premier League resolveu ganhar rios de dinheiro para jogar no Al-Ittihad, da Arábia Saudita. De Bruyne disse que vai receber em dois anos mais do que ganhou em 15 anos de carreira.

3. Por volta das 23h30min de amanhã, o Fortaleza vai conhecer o seu adversário nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Inter e Rosário Central-ARG fazem a partida de volta do playoff. Na ida, Rosário venceu por 1 a 0.