Fortaleza: atenção total com a sequência difícil fora de casa

Foto: Davi Rocha/Especial para O POVO Pochettino vive seu melhor momento em um ano e meio de Fortaleza

Nos próximos oito jogos marcados para o Fortaleza na Série A, cinco serão fora de casa. É uma sequência desafiadora. O Tricolor, ao lado do Palmeiras, é a equipe que mais fez jogos como mandante, 10. É o momento, portanto, da compensação, já que o time atuou apenas sete vezes como visitante, o menor número entre os participantes.

A campanha longe de casa não é ruim, mas também não pode ser considerada boa. O desafio inicial é ao menos manter o desempenho. Caso consiga melhorar, ganhará vantagem competitiva enorme, já que, em casa, o Fortaleza tem ótimos 80% de aproveitamento. Até aqui, como visitante, são duas vitórias (São Paulo e Flamengo), dois empates (Atlético-MG e Corinthians) e três derrotas (Bahia, Cuiabá e Vasco), a nona melhor campanha (38,1%).

Como tenho destacado faz algumas semanas, o elenco de Vojvoda tem vivido o melhor estágio da temporada 2024, notadamente pelo nível de entrosamento alcançado desde o mês passado, aliado ao acúmulo de boas atuações individuais. Diversos atletas vivem boa fase concomitantemente, casos de Pochettino, João Ricardo, Lucero, Breno Lopes, Sasha e Hércules, para citar seis exemplos.

Outro aspecto fundamental é tranquilidade com que a equipe tem se portado diante dos desafios das partidas. É fundamental levar para os confrontos fora de casa tal postura, começando hoje, contra o Criciúma. Assim vai reunir condições de evoluir na campanha como visitante. A ordem das próximas oito partidas marcadas depois de hoje: São Paulo (Castelão), Cruzeiro (fora), Criciúma (Castelão), Bragantino (fora), Corinthians (Castelão), Botafogo e Atlético-PR (ambas fora).

O número que importa

A taxa de ocupação do Castelão nos jogos do Fortaleza na Série A está em 39%. Com média de 23.264 pagantes por partida, o Tricolor tem a 11ª melhor média. Lideram no quesito: Flamengo (51.235), São Paulo (42.812) e Corinthians (41.767).

Já viu?

INVICTUS. Com Morgan Freeman e Matt Damon em grande forma, o filme de 2009 retrata a parceria entre Nelson Mandela a a seleção sul-africana de rugby — esporte extremamente popular no país — com objetivo de unir a população após o apartheid. Onde: MAX

Mais 3!

1. Nos primeiros sete jogos da Série C, o Floresta perdeu todos. Nos sete jogos seguintes, cinco vitórias, um empate e uma derrota apenas, com 16 pontos somados. Trabalho de Marcelo Cabo merece muito destaque

2. Na zona de rebaixamento da Série C, com apenas 12 pontos (em 14 jogos), o Ferroviário tem dois jogos seguidos em casa, nível máximo de drama. Recebe CSA e Sampaio Corrêa, ambos brigando contra a queda. Vencendo, respira e tem boa chance de escapar

3. Carlos Alcaraz e Rafael Nadal vão formar dupla no tênis olímpico em Paris 2024. Detalhe: eles jamais atuaram juntos. O mundo aguarda por essa estreia. São atletas fenomenais e têm chamado muito a atenção na Vila Olímpica