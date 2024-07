Fortaleza: bom empate, mas vitória contra o Criciúma era possível

Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC Moisés entrou como titular em Santa Catarina e teve atuação razoável

Na atual circunstância do Fortaleza, que faz ótima campanha na Série A, empatar fora de casa está longe de ser um resultado ruim. A igualdade diante do Cricíuma (1 a 1) pode e deve ser valorizada, mas o Tricolor, superior ao adversário na teoria e na prática, tinha condições de ter conseguido a vitória.

É verdade que, na primeira etapa, o time foi dominado nos primeiros 35 minutos, tanto que sofreu o gol neste período, marcado por Trauco, mas já no fim do primeiro tempo e durante todo o segundo, criou mais e, além do gol de empate, desperdiçou outras chances para virar o marcador. Com 33 pontos em 18 jogos realizados (10 como mandante e oito como visitante), o desempenho do Fortaleza é extremamente positivo.

Ainda sobre o confronto em Criciúma, o meio-campo da equipe não funcionou. Sasha e Pedro Augusto nada fizeram ofensivamente e, defensivamente, sofreram demais, dando espaços diversos na entrada da área. Machuca, por sua vez, deixou muito a desejar na função de Pochettino. Vojvoda corrigiu na segunda etapa e montou um 4-2-4 interessante, que dominou as ações e deixou de sofrer defensivamente, mas não conseguiu virar a partida.

O número que importa

Para ter 99% de chance de acesso para a primeira divisão, uma equipe da Série B atual precisa alcançar 62 pontos. É o que mostra o retrato deste momento realizado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Para ter 100% são necessários 68 pontos.

No confronto do Ceará diante do Botafogo-SP, hoje, no Castelão, é absolutamente primordial a vitória do Alvinegro. Qualquer resultado que não seja a conquista dos três pontos será desastroso. Olhar para os concorrentes é sempre importante, mas ainda não é essencial justamente porque a competição ainda está no primeiro turno. Passar de 22 para 25 pontos é o necessário nesta quinta-feira, justamente para emendar duas vitórias seguidas e seguir na toada de reação. A posição na tabela fica em segundo plano, por enquanto.

Com as voltas de Saulo Mineiro e Erick Pulga, além da ótima estreia de Lucas Rian, o técnico Léo Condé fica com mais opções ofensivas. Seria, inclusive, uma ótima alternativa escalar o trio. Erick pela esquerda, Rian pela direita e Saulo centralizado. A equipe vai precisar de muita velocidade e movimentação diante de um adversário que deve ter como prioridade inicial se defender.

Mais 3!

1. Com o dinheiro do grupo City, o Bahia vai comprar o jovem uruguaio Lucho Rodríguez, por R$ 65 milhões, maior negociação da história do futebol nordestino. O atacante tem 21 anos e foi especulado em times holandeses, argentinos e espanhóis. É mais uma demonstração da força do poder econômico de uma SAF

2. O Botafogo-PB, em fase final para se tornar SAF, segue na liderança da Série C e classificado para a segunda fase com muita antecedência. O clube segue contratando, já pensando no quadrangular do acesso. E, por incrível, que pareça é ainda o único nordestino no G-8. Os outros sete seguem na luta

3. Campeão mundial pelo Corinthians (também com passagens por Vasco, Inter e Botafogo), Jorge Henrique, 42 anos, fechou com o Piauí, que está na segunda divisão piauiense. O Enxuga Rato quer o acesso de qualquer forma