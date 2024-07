Ceará: ataque funciona bem e G-4 fica próximo

Foto: BAGGIO RODRIGUES/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO Saulo Mineiro e Aylon comemoram gol na vitória do Ceará

Saulo Mineiro e Erick Pulga voltavam ao Ceará após ausência contra o Avaí e comandaram a importantíssima goleada da equipe diante do Botafogo-SP, nesta quinta-feira, no Castelão, por 4 a 1. Com duas vitórias seguidas, o Alvinegro já encostou de novo no G-4 (está distante dois pontos apenas), agora com 25 pontos ganhos.

Além dos gols de Pulga e Saulo, Aylon e Lourenço fizeram os outros tentos em jogadas muito bem trabalhadas do ataque, que teve calma para construir as ações ofensivas, contou com apoio decisivo de Mugni e dos laterais, além de ter aproveitado bem os deslizes da defesa paulista. A fragilidade do adversário, por sinal, é uma realidade, mas o Ceará já enfrentou times de nível semelhante na competição e não venceu.

O triunfo diante de pouco mais de 18 mil pagantes, portanto, deve ser bastante valorizado, inclusive porque o sistema ofensivo — o segundo melhor da Série B, com 26 gols — tem feito a sua parte no torneio. Caso encontre um melhor equilíbrio defensivo, o elenco de Léo Condé certamente brigará firme pelo acesso.

Técnico do Fortaleza, Vojvoda tem toda razão quando evita comparar a campanha atual no Campeonato Brasileiro com a de 2021. O foco total precisa ser no presente e nos desafios do segundo semestre, que não são poucos. A comparação pode ficar conosco, jornalistas, até para informar o torcedor, porque se trata de algo marcante e são registros históricos do bom momento vivido pelo clube. No primeiro turno daquele ano, quando o Fortaleza terminou a temporada na quarta colocação da Série A, o time fez 33 pontos em 19 jogos. Em 2024, a equipe já somou também 33 pontos, mas com uma partida a menos, diante do Internacional, fora de casa, ainda sem data para ocorrer.

O número que importa

Com o gol marcado no empate diante do Criciúma, Lucero chegou aos 46 tentos anotados em sua história no Fortaleza, em 107 jogos (média de 0,42 gol por partida). Empatou na relação com o baiano Beijoca, que atuou no clube na década de 70 e depois no início da década de 80. A informação é do sempre atento repórter Miguel Júnior, da Rádio O POVO CBN.

Já viu?

AS NADADORAS. Filme inspirador conta a história real das irmãs nadadoras Yusra e Sara Mardini. Em 2015, elas deixaram a Síria durante a guerra e, no caminho, ajudaram a salvar vidas de outros refugiados no mar. Yusra se tornou atleta olímpica e competiu no Rio 2016 e em Tóquio 2020. Onde: Netflix

Mais 3!

1. A vitória da seleção brasileira da handebol na estreia da Olimpíada de Paris foi brilhante. Diante da Espanha, fez 29 a 18. Nunca o Brasil tinha vencido as espanholas em campeonatos relevantes

2. A goleira Gabi Moreschi jogou demais. Paranaense de Maringá, atuou na temporada passada na Alemanha, mas agora seu novo clube para o segundo semestre será o romeno CSM Bucharest. Desde 2015 Gabi joga na Europa

3. O técnico da seleção feminina de handebol é o pernambucano Cristiano Rocha, desde muito novo envolvido no esporte. Ele esteve nas Olimpíadas do Rio e de Tóquio como auxiliar. Em Paris, é o comandante principal