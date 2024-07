Cearenses encaram adversários diretos no Campeonato Brasileiro

Foto: LUCAS EMANUEL/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO Saulo Mineiro é destaque do Ceará na campanha da Série B 2024

Ceará, Ferroviário, Floresta e Fortaleza têm partidas emblemáticas neste fim de semana de Campeonato Brasileiro. Por uma grande coincidência das tabelas, os quatro representantes cearenses nas Séries A, B e C encaram adversários diretos levando em conta os objetivos atuais do quarteto.

Não há dúvida sobre o relevante crescimento do futebol local, em todos os aspectos, nos dez ou 15 anos mais recentes e, também por isso, é extremamente relevante que os clubes consigam atingir as metas traçadas no começo da temporada. No nível de competitividade exigido, o trabalho precisa estar ao lado dos bons resultados.

No caso do Fortaleza, por exemplo, o time recebe o São Paulo nesta noite, no Castelão, confronto direto dentro do G-6 do Brasileirão. O incomum horário das 21h30min de um sábado tem relação direta com a Olimpíada de Paris. Para não atrapalhar a programação da Rede Globo, a emissora dona dos direitos de transmissão exigiu que as partidas da Série A exibidas na TV aberta, durante a mais importante competição mundial, fossem realizadas justamente aos sábados, às 21h30min.

Não será um jogo fácil para o Fortaleza (33 pontos em 18 jogos), mas o time faz um campeonato melhor do que o São Paulo (32 pontos em 19 jogos), que estará desfalcado do seu principal jogador, Lucas Moura. A consistência das atuações como mandante do elenco de Vojvoda, se mantida, dará totais condições para a vitória, assim como a volta de Pochettino, um dos melhores meio-campistas da Série A.

O número que importa

Com o gol marcado na excelente goleada sobre o Botafogo-SP, Saulo Mineiro se tornou artilheiro do Ceará na atual Série B, agora com cinco tentos. O sistema ofensivo do time segue funcionando bem na competição. São 26 gols, segundo melhor ataque.

Contra o América-MG, amanhã, fora de casa, o Ceará terá pela frente um dos melhores sistemas defensivos na Série B. Um teste e tanto para o novo esquema implementado por Léo Condé, que buscará também o equilíbrio para não sofrer defensivamente, já que o time mineiro é também um dos melhores mandantes do torneio.

Com 25 pontos, caso o Alvinegro vença fora de casa, além de mostrar força, empata em pontuação com o próprio América-MG, que está na terceira colocação. E o empate não será ruim, é importante deixar claro, até porque o Ceará vem de duas vitórias e seguiria perto do G-4.

Mais 3!

1. Para tentar sair da zona do rebaixamento, o Ferroviário (12 pontos) precisa vencer o CSA (14 pontos) de qualquer forma, hoje. Confronto diretíssimo de duas equipes que têm muita dificuldade para vencer na Série C

2. Eventual derrota — ou até empate — complica demais o Tubarão, que vai seguir no Z-4. O problema: o Ferrão ganhou seu jogo mais recente em 19 de junho

3. Também na Série C, o Floresta (16 pontos) encara a Aparecidense (14 pontos) fora de casa, na segunda. Ambos seguem na luta contra o rebaixamento, mas o Floresta melhorou demais e venceu cinco dos últimos sete jogos que fez. Boa chance de vencer e respirar