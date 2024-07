Ceará: acertos e erros do bom empate contra o América-MG

Foto: Gabriel Silva / Ceará SC Erick Pulga, do Ceará, em atuação contra o América-MG pela Série B 2024

Resultado para ser valorizado o empate do Ceará contra o América-MG, neste domingo, por 2 a 2, fora de casa. Nos três jogos mais recentes do Alvinegro, sete pontos conquistados, somando 26 agora na tabela. A reação da equipe está em curso na Série B. A postura tática foi infinitamente superior ao jogo mais recente como visitante, diante do Avaí, por mais que tenha saído vencedor da partida de Santa Catarina. O trio de ataque - Aylon, Pulga e Saulo Mineiro - esteve bem em Belo Horizonte, com movimentação inteligente e entrega no sistema de marcação. Com a bola, o time conseguia criar e incomodar a defesa da equipe mineira, tanto no primeiro, como no segundo tempo. Não foi um time reativo apenas, lição que deve ser levada para todos os enfrentamentos na competição.

Defensivamente, entretanto, o Ceará voltou a cometer falhas graves, tanto individuais, como coletivas, notadamente no primeiro tempo. O meio-campo era um vácuo e não conseguia reter a bola, assim como laterais e zagueiros tinham problemas para controlar as jogadas áreas do América-MG, que criou chances além dos gols. No segundo, entretanto, a defesa do Alvinegro melhorou em todos os aspectos. Serve como parâmetro para a comissão técnica.

A vitória do Fortaleza sobre o São Paulo, no sábado, foi construída, mais uma vez, com muita autoridade. O time voltou a mostrar também tranquilidade e soube trabalhar muito bem com a pressão de buscar os três pontos, já que é um dos melhores mandantes do Campeonato Brasileiro. O pênalti em Breno Lopes foi claro, assim como a anulação do belo gol de Moisés também foi acertada. A regra não dá margem para interpretação quando o jogador que faz o gol tem contato com a bola na mão ou no braço. Ainda assim, apesar do São Paulo ter tido uma ou outra chance, o Fortaleza criou mais e o placar de 1 a 0 não condiz com a superioridade apresentada.

O número que importa

O Fortaleza está invicto na Série A jogando em casa (11 jogos), mas um número chama ainda mais atenção: são oito vitórias seguidas, fruto do melhor encaixe da equipe na temporada. Apesar do gramado ruim no Castelão, a equipe consegue se impor tecnicamente

Já viu? *

INVENCÍVEL: Dirigido por Angelina Jolie, o filme narra a vida de Louis Zamperini (Jack O'Connell), corredor olímpico que, após competir em Berlim 1936, serve na Segunda Guerra Mundial. Após um naufrágio e captura pelo Exército Japonês, ele sobrevive a campos de concentração e, aos 80 anos, participa do revezamento da tocha em Nagano 1998. Onde: Netflix

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Mais 3!

1. Thiago Silva mudou a cara do Fluminense e os números ajudam a provar o que se vê em campo até agora. Aos 39 anos, jogou três partidas na Série A. O time não sofreu gol, ganhou todas e pelo placar idêntico: 1 a 0.

2. Ferroviário se complicou na luta contra o rebaixamento para a Série D. O empate diante do CSA, sábado, agora obriga o time a fazer sete ou oito pontos nos quatro jogos restantes para ter boa chance de escapar. Drama.

3. Adversário do Fortaleza nas oitavas de final da Sul-Americana, o Rosário Central é o 16º colocado na Liga Argentina, com nove pontos em sete jogos. São 28 participantes na primeira divisão por lá, uma loucura