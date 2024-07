Série A: o que o Fortaleza tem feito é muito grande

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Técnico Vojvoda em treino do Fortaleza, no Pici

Em muitas situações da vida — e no futebol não é diferente —, só o tempo para dar o valor devido aos acontecimentos. Para se ter a exata medida da campanha atual do Fortaleza na Série A, sem precisar apenas do futuro para ser valorizada, é relevante destacar que a equipe tem feito algo enorme no atual Campeonato Brasileiro.

Neste momento, com 36 pontos em 20 jogos, o aproveitamento total é de 63,2%, o terceiro melhor da competição, atrás apenas de Flamengo (70%) e Botafogo (66%). Na rodada mais recente, o Tricolor venceu o São Paulo em casa por 1 a 0, gol de Kayzer, e passou o Palmeiras, agora com 60% dos pontos conquistados após ser derrotado pelo Vitória.

Com atuações extremamente sólidas em casa, o Fortaleza é o segundo melhor time da primeira divisão como mandante (são oito vitórias e três empates, saldo positivo de 12 gols), somando 81,8% de aproveitamento, atrás só do Cruzeiro, vencedor de todas as oitos partidas que atuou em casa. Curiosamente, Cruzeiro e Fortaleza se enfrentam na segunda-feira que vem.

Tal contexto positivo possui diversas razões e o torcedor do Fortaleza está cansado de saber quais são, mas conseguir a campanha atual tendo apenas o 13º maior orçamento do Brasileirão e sendo o time que mais enfrenta desgaste físico de deslocamentos é algo que agrega ainda mais valor ao processo organizacional do clube. É uma campanha extraordinária.

O número que importa

Levando em conta as 10 rodadas mais recentes da Série A, o Fortaleza é o time com mais pontos somados: 23. O Flamengo vem logo atrás, com 22 pontos, e o Botafogo em terceiro, com 20. O time com menos pontos neste recorte é o Atlético-GO, com quatro somados apenas.

É muito importante o reconhecimento do técnico Léo Condé em relação ao problemas defensivos do Ceará. Ao admitir, como fez após o empate contra o América-MG por 2 a 2, no domingo passado, usou de delicadeza na avaliação do grupo e também apontou ter visto melhora nas partidas mais recentes, justificando que menos bolas têm chegado ao gol de Richard. Quando se tem convicção do que está errado, o caminho para a melhora fica aberto de maneira correta. Os números deixam claro que é essencial o Ceará tomar menos gols para conseguir olhar para o acesso com mais firmeza, já que o sistema ofensivo é o segundo que mais faz gols na Série B.

Já viu?

La Liga: Além do Campo. Série mostra em oito episódios detalhes e bastidores extremamente curiosos sobre um dos principais campeonatos de clubes do mundo, passando pela dominância do Real Madrid, clássico basco, crise no Sevilla e ascensão do Girona. Onde: Netflix

Mais 3!

1. Uma mega candidatura única para a Copa do Mundo de 2030 foi apresentada oficialmente aos dirigentes da Fifa, mas todo mundo já sabia: Espanha, Portugal e Marrocos ficam com a maior parte dos jogos

2. A abertura da Copa de 2030 será no Uruguai (homenagem aos 100 anos da primeira edição do torneio) e partidas de primeira fase também vão ocorrer na Argentina e no Paraguai

3. A Copa de 2034 também tem destino certo já, mas será em um país apenas: Arábia Saudita. A Fifa não dá ponto sem nó