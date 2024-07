Ceará ganha confiança com reação na Série B

Foto: LUCAS EMANUEL/AE Ceará enfrenta o Guarani, no Castelão, terça-feira que vem

Nas três rodadas mais recentes da Série B, o Ceará somou sete pontos, aproveitamento ótimo de quase 78%. A reação na competição é um fato, apesar do time ainda seguir no meio da tabela, mas agora distante apenas três pontos do G-4. O poder ofensivo da equipe continua em alta. São 28 gols marcados, atrás somente do Santos. Reforçar o setor é importante, mas não é essencial como olhar para o sistema defensivo.

Com 23 gols sofridos, o Alvinegro tem a quarta pior defesa do torneio, mais vazada apenas do que Ituano, Guarani e Botafogo-SP. Há um excesso de erros defensivos, tanto no aspecto individual, como no coletivo. Raramente o Ceará consegue fazer uma partida segura.

Além dos treinamentos e orientações do técnico Léo Condé e de sua comissão técnica, o time precisa de reforços para o setor, mas é preciso trazer atletas com condições imediatas para assumir a titularidade. Jogadores que façam a diferença no segundo turno e não apenas para composição do elenco. O presidente do clube, João Paulo Silva, garantiu que dois ou três atletas serão ainda contratados. A janela vai até o começo de setembro. O tempo urge.

O número que importa

O Fortaleza venceu o Clássico-Rei por 1 a 0, no fim de semana que passou, gol marcado por Yarlei, e conquistou o bicampeonato estadual Sub-14. Entre os campeões, um menino com sangue de ídolo: Arthur Boeck, também goleiro, filho de Marcelo Boeck

Ao garantir contrato com Lucero até o mês de dezembro de 2027 — anúncio foi realizado nesta terça-feira, 30 —, o Fortaleza dá demonstração evidente de organização financeira e planejamento. Não é qualquer clube que tem condições de firmar compromisso pagando salários altos por, pelo menos, três anos e meio para um atleta de ponta. É a força de um planejamento financeiro bem feito.

Lucero é um dos melhores atletas do clube do ponto de vista técnico. Também sofre o mínimo com contusões, garantindo um custo benefício excelente, retratando inteligência de mercado. Pelo Fortaleza, o argentino soma 46 gols e 11 assistências em 108 partidas, desempenho excelente de 57 participações diretas em tentos marcados, média bastante relevante de 0,52 por jogo

Já viu?

RUSH: No Limite da Emoção. Dirigido por Ron Howard, "Rush" mostra a rivalidade entre os pilotos James Hunt e Niki Lauda na Fórmula 1 da década de 1970. O filme combina drama com adrenalina, destacando a intensidade da competição e a coragem dos pilotos para enfrentar cenários extremos. Onde: Amazon Prime

Mais 3!

1. Tiago Marques, atacante do CSA, marcou oito gols nas nove rodadas mais recentes da Série C. Aos 36 anos, a fase é espetacular.

2. Ainda sobre a Terceirona, a Ferroviária segue como única equipe invicta na competição. São sete vitórias e oito empates (seis por 0 a 0, melhor defesa do torneio).

3. Já o Floresta conseguiu um bom empate diante da Aparecidense, fora de casa. Agora são 17 pontos. Restam quatro jogos para fazer quatro ou cinco pontos e afastar risco de queda.