Ceará: na janela, contratar titulares defensivos é essencial

Foto: Israel Simonton/CearaSC Técnico Léo Condé no jogo Paysandu x Ceará, na Curuzu, pelo Campeonato Brasileiro Série B 2024

Nas três rodadas mais recentes da Série B, o Ceará somou sete pontos, aproveitamento ótimo de 77.7%. A reação na competição é evidente, apesar do time estar ainda no meio da tabela. O poder ofensivo da equipe - segundo melhor ataque da competição - continua em alta. São 28 gols marcados, atrás apenas do Santos. Reforçar o setor é importante, mas não é essencial como olhar para o sistema defensivo.

Com 23 gols sofridos, o Alvinegro tem a quarta pior defesa do torneio, pior apenas do que Ituano, Guarani e Botafogo-SP. Há um excesso de erros defensivos, tanto no aspecto individual, como no coletivo. Raramente o Ceará consegue fazer uma partida segura.

Além dos treinamentos e orientações do técnico Léo Condé e de sua comissão técnica, o time precisa de reforços para o setor, mas é preciso trazer atletas com condições imediatas para assumir a titularidade. Jogadores que façam a diferença no segundo turno e não apenas para composição do elenco.

O presidente do clube, João Paulo Silva, garantiu que dois ou três atletas serão ainda contratados. A janela vai até o começo de setembro.