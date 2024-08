Ceará: Diretor Geral chega com missão essencial

Foto: Samuel Setubal Diretor Geral do Ceará, Danilo Bittencourt, é baiano

Danilo Bittencourt já trabalha no Ceará com uma função fundamental para o presente e o futuro do clube. O executivo carrega experiência de sete anos nas áreas administrativa e financeira do Bahia e, no Alvinegro, será CEO, uma espécie de Diretor Geral, como me disse em entrevista exclusiva durante o Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, nesta semana.

Ele comandará todos os processos internos do clube, à exceção do futebol. O objetivo é modernizar a organizar os departamentos, aproveitando o que é feito, implementando novidades e dando todo o suporte para que o carro chefe do Ceará — futebol profissional e categorias de base — trabalhe com tranquilidade.

Danilo Bittencourt e João Paulo Silva, atual presidente do Ceará, se conheceram quando ambos eram diretores financeiros de Bahia e do próprio Ceará, respectivamente. Trabalharam juntos em projetos nacionais e, desde que assumiu a presidência, João Paulo pretendia contar com a ajuda de Bittencourt. Por questões pessoais, a chegada do executivo baiano demorou mais de seis meses para ser concretizada.

Com a chegada do Diretor Geral, o Ceará manda um recado relevante por considerar importante buscar uma efetiva excelência interna com a participação dos 450 colaboradores. Não há outro caminho, até para preparar o clube para uma futura transformação em SAF. João Paulo passa a cuidar mais das estratégias ligadas ao futebol e captação de receitas para o clube, como é o caso das negociações da Liga e patrocinadores.

O número que importa

Ceará segue na liderança de público médio pagante na Série B, com 18.405 por partida. O Alvinegro tem média superior a sete times da Série A no Campeonato Brasileiro: Vasco, Grêmio, Criciúma, Atlético-GO, Juventude, Bragantino e Cuiabá

Já viu?

Arremessando Alto. Comédia com Adam Sandler. Ele é um olheiro de basquete que descobre um talentoso jogador de rua na Espanha. Juntos, enfrentam desafios para levar o jovem para a NBA. Detalhe: Juan Hernangómez, que é jogador profissional espanhol e está na Olimpíada de Paris, interpretou o atleta. Onde: Netflix

Mais 3!

1. O G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro, neste momento, tem três times paulistas (Santos, Novorizontino, Mirassol) e o Vila Nova, de Goiás. Paradoxalmente, outros três times paulistas estão no Z-4 (Botafogo, Guarani e Ituano), ao lado do catarinense Brusque

2. Situação dos times nordestinos na Série C continua muito ruim, de maneira geral. À exceção do líder Botafogo-PB, os outros sete times estão colocados do 11º para lugar para baixo, incluindo três no Z-4 (Ferroviário, CSA e Sampaio Corrêa)

3. Previsão do valor do custo do novo estádio do Flamengo é de R$ 2 bilhões. Ficará pronto no fim de 2028 ou 2029. Não há outro clube no Brasil com tanta condição e segurança financeira para entrar em um projeto como esse