Reação contundente: Fortaleza somou 78% dos pontos nos 11 jogos recentes

Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC Lateral-direito Tinga no jogo Fortaleza x Atlético-GO, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024

O Fortaleza conseguiu uma grande reação após um jogo impactante realizado no dia 16 de junho de 2024, quando perdeu para o Cuiabá por 5 a 0, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, fora de casa. De lá para cá, a equipe entrou em campo 11 vezes, todas pelo Brasileirão, conquistando oito vitórias e dois empates, com apenas uma derrota no período.

Nesta janela de 11 partidas, o time marcou 18 gols, emplacando vitórias contudentes diante de Palmeiras, Flamengo e São Paulo. Além disso, bateu Atletico-GO, Grêmio, Juventude, Fluminense e Vitória. Os empates foram diante de Criciúma e Atlético-MG, ambos fora de casa, assim como a derrota para o Vasco.

Em conversa exclusiva com a coluna, Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, avaliou o cenário:

"A gente demorou alguns dias para entender que foi uma exaustão física e mental acumulada das decisões do mês de maio que culminou com a derrota, mas na hora do ocorrido, na hora que a gente perde daquela maneira (5 a 0 com dois expulsos), a gente sabia que tinha que reagir, então a palavra era reagir, porque o Fortaleza não era aquele. Uma semana antes a gente tinha sido campeão do Nordeste, tinha vindo de uma glória, de um conquista, de uma grande alegria e depois uma grande decepção, então a palavra era reagir e o elenco mostrou mais uma vez que tem essa capacidade.

Esse ano já foram duas oportunidades, tanto a questão do atentado em Recife, que a gente conseguiu reagir com o título, como essa derrota feia para o Cuiabá, então foi um ponto fora da curva, não é o normal do Fortaleza, mas foi de certa forma importante. Há coisas que a gente só entende depois. A derrota feia como foi serviu para a gente reagir rapidamente e entrar no nível de performance muito alto."