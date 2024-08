Responsabilidade social cresce no Fortaleza e 15 mil pessoas já foram impactadas

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Fortaleza fez diversas ações sociais com crianças no Castelão

O futebol é uma poderosa ferramenta para além do campo de jogo. Com ações propositivas, é possível aproveitar o engajamento do esporte, criando cenários construtores de benefícios para a comunidade. Já tive a oportunidade de abordar o tema em colunas passadas e retomo agora porque o Fortaleza começou a olhar mais profundamente para a questão de alguns meses para cá.

São diversas iniciativas em curso, que já alcançaram cerca de 15 mil pessoas, das mais diferentes faixas etárias: distribuição de sopas preparadas no refeitório do clube, eventos beneficentes para arrecadar fundos direcionados à cidadãos com necessidades específicas, parcerias com institutos visando campanhas afirmativas, palestras em escolas, recepção de crianças em partidas no Castelão e treinos no Pici, além de doação de cestas básicas, roupas e calçados.

Desde o mês de dezembro de 2023, Thiago Fujita é diretor do recém-criado Departamento de Responsabilidade Social do Fortaleza, já trabalhando em conformidade com a SAF e com o Bem Tricolor, associação sem fins lucrativos reconhecida pelo clube, com mais de 300 voluntários participantes, tendo permissão para usar a marca e orientar os projetos perenes da área, também prestando contas.

Assim como todos os diretores do Fortaleza, Fujita é remunerado pelo trabalho. O dirigente tem também participado de eventos com outras agremiações do Brasil, casos de Flamengo e Atlético-MG, interessados em entender o que o Tricolor tem feito na área. Não existe dúvida de que ainda há muito para se investir, mas o impacto até aqui tem sido bastante relevante.

O número que importa

Na atual temporada da Série A do Campeonato Brasileiro foram realizados, até agora, 188 jogos. O placar mais comum é o 2 a 1, com 28 incidências. Mandantes ganharam 92 partidas, contra 50 vitórias dos visitantes, além de 46 empates.

Já leu?

Carlo Ancelotti: Liderança Tranquila. O livro explora bem a abordagem serena e eficaz de liderança de um dos técnicos mais vitoriosos da história do futebol. Ali, Ancelotti, atualmente no Real Madrid, compartilha experiências sobre como a calma e a empatia são cruciais para inspirar e motivar equipes, promovendo um ambiente de sucesso e respeito. Onde: sites e livrarias

Mais 3!

1. Adversário do Ceará na próxima terça-feira, no Castelão, fechando o turno da Série B, o Guarani trocou de técnico novamente. Saiu Pintado (ficou só seis jogos) e entrou Alan Aal. O time é o pior visitante, com dois empates e seis derrotas, saldo negativo de 11 gols.

2. Após os oito jogos de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, três times se deram muito bem: Flamengo (2 a 0 no Palmeiras), São Paulo (2 a 0 no Goías) e Athletico (2 a 0 no Bragantino). Os outros cinco confrontos estão completamente abertos.

3. Lucero, do Fortaleza, segue como o segundo jogador com mais gols atuando no Brasil. São 22 até agora, atrás de Pedro, do Flamengo, com 29. Anselmo Ramon (que o Fortaleza tentou contratar no primeiro semestre), do CRB, está na cola do argentino. Ele tem 21 tentos anotados.