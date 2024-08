Fortaleza: superar desfalques é a missão contra o Cruzeiro

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Pochettino e Lucero não jogam contra o Cruzeiro, nesta segunda

Lucero e Pochettino, juntos, participaram de cerca de metade dos gols do Fortaleza na temporada. O dado estatístico, por si só, já seria o suficiente para apontar o quão difícil será para o Tricolor encarar o Cruzeiro, melhor mandante da Série A, sem os argentinos em campo. Além da excelente e entrosada dupla, também não jogam Hércules e Tinga, ambos atletas importantes e muitas vezes titulares de Vojvoda. Em ótima fase na competição (são 26 pontos somados nos 33 mais recentes disputados), a missão do Fortaleza será justamente usar os substitutos para atuar com consistência. O elenco, portanto, vai ser desafiado como visitante. É um confronto direto e importantíssimo na parte alta da tabela do Brasileirão.

Por uma incrível incompetência de Ronaldo Fenômeno, quando ainda era dono do clube, o Cruzeiro será obrigado a atuar em Cariacica (ES). O então dirigente vendeu o mando de campo de algumas partidas por R$ 1 milhão cada. Assim, o mandante dono de campanha perfeita no Campeonato Brasileiro, são oito vitórias em oito jogos em Belo Horizonte (MG), terá que atuar longe dos seus domínios. Seja como for, a torcida do time mineiro estará em peso no estádio, que tem capacidade para 21 mil pessoas.

Ainda sobre o assunto, a diretoria do Fortaleza fez muito bem em não aceitar a volta do jogo para Minas Gerais, quando consultada sobre tal hipótese pelos atuais donos do Cruzeiro. Com a logística toda preparada, não fazia sentido o Tricolor se prejudicar para resolver um problema do adversário, criado por alguém que nem está mais lá.

O número que importa

Fora de casa, na Série A, o Fortaleza tem 37,5% de aproveitamento. É o nono melhor da competição. Não é um dado extremamente positivo, mas está longe de ser negativo. Como a campanha em casa é excelente (a segunda melhor, com 81,8% de aproveitamento) os pontos como visitante têm ajudado.

Em situação mais do que dramática na Série C, o Ferroviário não tem outra alternativa a não ser vencer o Sampaio Corrêa, nesta noite. O time soma apenas 13 pontos, está em penúltimo na tabela e qualquer resultado que não seja a vitória será catastrófico. A torcida do time parece desanimada. Até agora a média de público no PV está em pouco acima de 1.400 pagantes.

Já viu? *

DUELO DE TITÃS. Um filme que mistura esporte e questões sociais com muita competência. Denzel Washington é um treinador de futebol americano que enfrenta o racismo e une um time dividido. É um drama poderoso, com elenco extremamente potente. Onde: Disney Plus

Mais 3!

1. Continua impressionante a reação do Fluminense na Série A. Ontem bateu o Bahia por 1 a 0, a quarta vitória seguida por exatamente esse placar. Antes de tal sequência, o Flu tinha tomado gol em todas as partidas

2. Apenas Botafogo e Flamengo, líder e vice-líder do Campeonato Brasileiro, têm dois pontos de média por partida na competição.

3. Fase do Palmeiras é ruim. Nos seis jogos mais recentes, o time perdeu quatro, empatou um e ganhou um.