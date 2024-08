Fortaleza: mais uma vitória enorme na Série A, agora sobre o Cruzeiro

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Breno Lopes marcou o primeiro gol da vitória do Leão

Uma vitória emblemática conseguiu o Fortaleza na noite desta segunda-feira, na Série A. Bateu o Cruzeiro por 2 a 1, em Cariacica, e assumiu a terceira posição na tabela por pontos ganhos, agora com 39, atrás apenas do Botafogo (que tem um jogo a mais e 43 pontos) e do Flamengo. A postura ofensiva da equipe cresceu quando Kervin entrou na vaga de Pedro Augusto, aos 35 minutos, por opção de Vojvoda. Ali o time era pressionado (o placar marcava 1 a 1), mas, com o venezuelano, conseguiu fazer o segundo gol e controlar o jogo mantendo a bola no ataque.

Na segunda etapa, o sistema defensivo funcionou bem demais, com uma linha organizada e afastando as melhores peças do Cruzeiro, como no caso de Matheus Pereira, que foi anulado pelos volantes. O Fortaleza continua com uma campanha extraordinária no Campeonato Brasileiro. Vojvoda completou seu jogo 250 comandando o time, outra marca impressionante. O Cruzeiro, como mandante, só tinha vitórias em oito jogos até aqui na competição.

Ceará tem um jogo perigoso nesta noite, diante do Guarani, especialmente pelo aspecto emocional, já que a responsabilidade total da vitória é do Alvinegro. Não é aceitável outro resultado e será preciso conviver bem com essa favoritismo. O time de Campinas é o lanterna e, apesar de ter vencido na rodada passada, segue com campanha péssima, sem vitória fora de casa e com aproveitamento pífio de 8,3% dos pontos como visitante.

O número que importa

Como mandante na Série B, o Ceará tem a décima melhor campanha. São nove jogos, com cinco vitórias, três empates e uma derrota. Não é uma campanha ruim, mas a maioria dos concorrentes pelo acesso está melhor do que o Alvinegro atuando em casa. É esse o ponto relevante.

O sistema ofensivo da equipe continua firme — é o segundo melhor do torneio, com 28 gols marcados — e será fundamental seguir funcionando. A movimentação dos jogadores de frente tem sido constante e veloz, dificultando demais a marcação adversária, deixando opções importantes para os laterais e meio-campistas criadores.

A ausência do técnico Léo Condé — passou por cirurgia no intestino e ficará de fora da partida fisicamente — será sentida, evidente, mas não deve ser um problema a ponto de afetar os atletas no gramado, justamente porque os auxiliares têm competência para tocar o barco numa eventualidade.

Já viu?

Mais 3!

1. Situação do Ferroviário segue dramática após o empate por 1 a 1 diante do Sampaio Corrêa, ontem, na Série C. O time está em penúltimo. E segue jogando mal.

2. Por outro lado, o Floresta tem conseguido pontos importantes para se salvar. Depois de perder os primeiros sete jogos e ser dado como rebaixado, conquistou 18 pontos nas nove rodadas seguintes

3. Quem entrou no G-8 da Série C na rodada foi o Remo. O time venceu a Aparecidense ontem por 1 a 0.