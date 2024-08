Ceará: vitória contra o Guarani foi essencial

Foto: LUCAS EMANUEL/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO Erick Pulga marcou dois gols no importante triunfo do Ceará

Uma vitória importantíssima conseguiu o Ceará nesta terça-feira, trilhando mais três pontos no caminho para a Série A. Diante do Guarani, a equipe não jogou bem no primeiro tempo, concedendo muitos espaços no sistema de marcação (principalmente na entrada da área), permitindo que o lanterna fosse ao intervalo empatando por 1 a 1.

Na segunda etapa, o time se organizou mais, ficou com os setores próximos e conseguiu a construção para formar o 3 a 1. Por sinal, os três tentos do Alvinegro foram belíssimos, dois de Pulga e um de Lourenço. Pulga, por sinal, assumiu a artilharia do time na Série B, com seis gols.

Com 29 pontos, o Ceará assume a sexta colocação e fica muito perto do G-4 no fim do turno. Nas quatro rodadas mais recentes, foram 10 pontos somados, excelente. A equipe segue bem ofensivamente. Com 31 gols, é o melhor ataque da competição.

Na vitória do Fortaleza sobre o Cruzeiro, por 2 a 1, na segunda-feira, chamou muito atenção a atuação de Kervin Andrade. O meio-campista entrou aos 35 minutos do primeiro tempo, numa rara modificação de Vojvoda antes do intervalo, sacando Pedro Augusto. Olhando do banco, Kervin via o Tricolor sendo muito pressionado e extremamente recuado, sem reter a bola e ocupar o campo ofensivo. A partir do momento em que o venezuelano passou a atuar, o cenário mudou completamente e ele fez tudo que era preciso, melhorando o time em todos os aspectos até então preocupantes. Mérito da troca e da execução. Detalhes que fazem diferença enorme na campanha

O número que importa

O Fortaleza é a equipe com menos derrotas na Série A até aqui. Foram apenas três, todas fora de casa, para Vasco, Cuiabá e Bahia. Com 39 pontos em 20 partidas, o time tem 65% de aproveitamento, terceiro lugar. O clube também sustenta a maior invencibilidade em curso na competição: sete jogos

Num ato final de tentativa de se salvar do rebaixamento para a Série D, o Ferroviário demitiu Paulinho Kobayashi. A lógica é a do desespero. O técnico saiu criticando muito a diretoria por causa de salários atrasados. Clima ficou bem ruim. Quem assume é Ranielle Ribeiro, que acabou de ser eliminado da Série D com o ASA-AL.

Já viu?

UMA NOITE EM MIAMI. De 2020, é um drama dirigido por Regina King, que imagina reunião fictícia entre atletas e personalidades (Muhammad Ali, Malcolm X, Sam Cooke e Jim Brown) na década de 1960. O filme explora questões de identidade, ativismo e amizade, destacando diálogos intensos e marcantes. Onde: Prime Vídeo

Mais 3!

1. Em um período de 40 dias, o técnico Vagner Mancini foi demitido do Ceará, assumiu o Atlético-GO, foi demitido novamente e agora foi contratado pelo Goiás. É impressionante e não tem lógica alguma

2. Botafogo-PB vai se tornar SAF muito em breve. Líder isolado da Série C, com 35 pontos, e já classificado, é o único time do Nordeste garantido entre os oito que vão para a segunda fase. Restam três rodadas

3. Di Maria fica no Benfica por mais uma temporada. O argentino, aposentado da seleção, ainda tem lenha para queimar no futebol europeu