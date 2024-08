O Fortaleza luta pelo título da Série A

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Técnico Vojvoda no jogo Fortaleza x Sportivo Trinidense, no Castelão

Metade do Campeonato Brasileiro foi disputado e o Fortaleza carrega números e atuações convicentes para se colocar como postulante ao título. Diretoria e jogadores, cuidadosos, evitam o assunto, mas é natural tal expectativa do torcedor.

Em 20 partidas, o Tricolor assumiu o terceiro lugar, com 39 pontos, está invicto como mandante (tem a segunda melhor campanha em casa, com 81,8% de aproveitamento), sustenta a sétima campanha como visitante, é o time com menos derrotas (três) e tem a terceira melhor defesa. Com competência, venceu adversários poderosos, como Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Cruzeiro.

Para além das estatísticas, o Fortaleza vive o seu melhor momento técnico, tático e psicológico da temporada. Confiante, o elenco mostra serenidade e inteligência para vencer os desafios jogo a jogo. Por mais que os concorrentes tenham mais orçamento e experiência, o Fortaleza tem se colocado em presença de forma contundente. Estranho, portanto, seria descartar a equipe da briga pelo título. Se vai continuar assim, não é possível saber, mas, no recorte de agora, o time de Vojvoda está na briga.

O número que importa

Com as boas atuações recentes no Campeonato Brasileiro, Erick Pulga voltou a ser decisivo no Ceará. Foram dois gols marcados diante do Guarani, o atacante chegou aos 15 na temporada, número bastante importante. Foram cinco na Copa do Nordeste, quatro no Cearense e seis na Série B.

Após a vitória contra o Guarani por 3 a 1, nesta terça-feira, jogo válido pela rodada 19 da Série B, o Ceará reafirmou a melhor média de público da competição e com muita folga. O clube chegou a 19.653 torcedores por partida. Sport e Coritiba estão na casa dos 13 mil pagantes cada, de média, ocupando as colocações seguintes.

Levando em consideração o público presente na Série A do Campeonato Brasileiro na atual temporada 2024, o Alvinegro supera Botafogo, Vasco, Grêmio (não está podendo atuar no seu estádio, em função da inundação por causa das chuvas), Criciúma, Atlético-GO, Juventude, Cuiabá e Bragantino. Assim, ainda que esteja na Série B (está na sexta posição da tabela, com 29 pontos ganhos), o Ceará tem a 13ª melhor média de público pagante incluindo as quatro divisões do Campeonato Brasileiro.

Já viu?

A HISTÓRIA DO FUTEBOL PARA QUEM TEM PRESSA. Márcio Trevisan entrega, de forma ágil e concisa, uma visão sobre a evolução do futebol. Em linguagem acessível, o livro cobre as origens do esporte, a evolução das regras, grandes momentos históricos e a ascensão global do futebol. Onde: SITES E LIVRARIAS

Mais 3!

1. A média de gols da Série A está em 2,42 por partida. Na Série C, a média é 2,36. A Série D tem 2,23 e a pior média entre as quatro divisões do Brasil é a da Série B: apenas 2,14 gol por jogo

2. Richarlison, de novo, muito cotado para jogar na Arábia Saudita. O time: Al Ahli. O valor: R$ 420 milhões

3. No Brasileirão sub-20, Fortaleza assumiu o quarto lugar, com 30 pontos. O Ceará está na 11ª colocação, com 23 pontos. Oito vão para a segunda fase