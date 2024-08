Ceará e a necessidade de melhora contra times mais fortes

Foto: Israel Simonton/CearaSC Erick Pulga é o artilheiro máximo do Ceará na Série B 2024

Finalizado o primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro, com 29 pontos e na sexta colocação, o Ceará tem dois pontos fundamentais para corrigir na campanha restante. São cenários que estão interligados e igualmente fundamentais para o acesso extremamente desejado.

O primeiro é melhorar o quanto antes o sistema defensivo. A equipe sofreu 24 gols, consolidada como a quarta pior defesa da competição e contrastando com o ótimo rendimento do ataque, o melhor da Série B, com 31 tentos anotados (seis de Erick Pulga, o artilheiro).

O segundo ponto extremamente relevante — e que certamente vai melhorar caso o time deixe de tomar tantos gols — é o aproveitamento contra equipes que estão na parte alta da tabela. Levando em consideração os nove confrontos diante de clubes que estão nas 10 primeiras colocações, foram apenas sete pontos ganhos, com uma vitória, quatro empates e quatro derrotas, apenas 25,9% dos pontos somados.

Por outro lado, nos 10 embates diante de equipes que estão na parte de baixo da tabela, o Alvinegro somou 73,3% dos pontos, excelente aproveitamento e campanha com sete vitórias, um empate e duas derrotas.

Fica nítido, portanto, que nos enfrentamentos contra os melhores elencos da competição, a equipe tem os problemas muito potencializados, justamente por sucumbir defensivamente e não conseguir ter o equilíbrio necessário.

O número que importa

Com a contratação do lateral Eros Mancuso, o Fortaleza chega a nove jogadores estrangeiros no elenco. São sete argentinos, um chileno e um venezuelano. O limite de inscrição de estrangeiros em cada partida do Brasileirão é justamente nove.

Já viu?

ROCKY. Um dos melhores filmes com temática esportiva de todos os tempos, ganhador de três prêmios no Oscar de 1977. Um boxeador amador de Filadélfia, Rocky Balboa (brilhantemente representado por Sylvester Stallone), tem a chance de lutar pelo título mundial contra o campeão Apollo Creed. Com uma determinação feroz e treinamento rigoroso, Rocky enfrenta desafios pessoais e profissionais, provando que o verdadeiro triunfo está na coragem e no esforço. Onde: Prime Vídeo

Mais 3!

1. Finalmente a Série C tem agora todos os times com 16 jogos disputados na primeira fase. Apenas seis equipes das 20 já sabem seus destinos.

2. Classificados para a segunda fase estão Botafogo-PB, Athletic-MG, Ferroviário, Volta Redonda e São Bernardo. Rebaixado está o São José-RS

3. Restam três rodadas apenas e todos os outros 14 clubes brigam contra o rebaixamento (casos dos cearenses Ferroviário e Floresta) ou pelas três vagas que ainda restam no G-8. Será uma reta final e tanto