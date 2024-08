Na Série A, ninguém tem campanha melhor do que o Fortaleza

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Matheus Rossetto chegou esse ano ao Fortaleza e tem ido bem

Após 21 jogos disputados no Campeonato Brasileiro, o Fortaleza soma 42 pontos, aproveitamento de 66,7% e segue brigando firme pelo título nacional. Nenhuma outra equipe da competição tem tal desempenho, o melhor até agora, já com mais da metade da competição disputada.

Líder por pontos ganhos, com 43, o Botafogo possui 65,2% de aproveitamento em 22 jogos, após perder para o Juventude, neste domingo, por 3 a 2, em Caxias. Quem não venceu na rodada também foi o Flamengo. Após empatar diante do Palmeiras, no Maracanã, a equipe comandada por Tite tem 41 pontos em 21 partidas, 65,1% do total.

A vitória do Tricolor por 1 a 0, no sábado, contra o Criciúma, foi mais uma vez o retrato da campanha até aqui. Jogo difícil, com um adversário bem fechado defensivamente e ágil no ataque, obrigando João Ricardo a fazer duas defesas impressionantes — e decisivas — no começo do primeiro tempo. Com calma e objetividade, o Fortaleza conseguiu dominar o meio-campo (Rossetto foi destaque tático e técnico no Castelão) e passou a agredir com qualidade pelos lados.

Abriu o placar no começo do segundo tempo, gol de Moisés, em ótima jogada da dupla Rossetto-Pikachu pelo lado direito, e passou a controlar a partida, utilizando passes curtos e boa marcação, tanto que, na segunda etapa, as principais chances do time catarinense foram em arremates de fora da área. Uma vitória merecida e consistente.

O número que importa

Atuando como mandante na Série A 2024, o Fortaleza fez 12 partidas, empatou as três primeiras e, posteriormente, ganhou as nove seguintes, numa sequência excelente, responsável pela construção da melhor campanha geral na Série A até aqui. Invencibilidade em casa, com 83,3% de aproveitamento, e a melhor defesa, com seis gols sofridos apenas.

O confronto do Ceará nesta noite, contra o Goiás, ganha contornos especiais para o Alvinegro na briga pelo acesso. Com 29 pontos, o time está distante quatro do G-4. Não pode se distanciar, até porque ainda há o Sport, com 32 pontos e com duas partidas a menos.

A chave para o Ceará conseguir vencer o jogo é o aproveitamento do sistema ofensivo, o segundo melhor de toda a Série B. O Goiás vive fase complicada e vai dar espaços, certamente. A equipe ganhou apenas um dos sete jogos mais recentes e na Série B despencou na tabela, ocupando a metade de baixo da classificação. Precisa vencer de qualquer forma. Relevante lembrar, entretanto, que o time verde tem dois gols por jogo de média atuando em casa, seu maior trunfo.

Mais 3!

1. O Ferroviário vencia o Caxias por 1 a 0, no sábado, e estava saindo da zona de rebaixamento da Série C, mas levou a virada numa situação inacreditável.

2. O gol de empate do Caxias ocorreu segundos depois do Ferrão perder um gol absolutamente feito e deixar de colocar 2 a 0 no marcador, já no segundo tempo.

3. Após a defesa de Thiago Coelho, Tontini empatou e, psicologicamente, acabou o jogo ali para o Ferroviário, que tomou a virada posteriormente. Uma situação bizarra.