Ceará perde para o Goiás com resultado contaminado pela arbitragem

Foto: Gabriel Silva/CearaSC Aylon marcou o gol do Ceará na partida em Goiânia

Os erros táticos, técnicos e comportamentais do Ceará existiram em Goiânia, mas a derrota do time para o Goiás, nesta segunda, por 2 a 1, teve um componente muito relevante dos erros graves de arbitragem.

No primeiro gol do time da casa, o goleiro Tadeu bateu o pênalti com o pé direito, a bola tocou no pé esquerdo dele e o VAR nada fez. Lance deveria ter sido anulado, sem discussão. Já no outro pênalti, marcado aos 51 minutos do segundo tempo, David Ricardo não fez falta em Galhardo. Não se trata de interpretação, mas de um lance evidente forçado pelo atacante.

É uma derrota complicada para o Alvinegro sob todos os aspectos, tanto da classificação, como pela forma que foi. Há um ponto, entretanto, que precisa ser colocado. O sistema defensivo do time continua não passando qualquer segurança. Jogadores titulares precisam ser contratados com urgência, sob pena de comprometimento das chances de acesso. A contusão no ombro de Lourenço também preocupa. Caso perca o atleta, será ainda mais problemático.

O número que importa

Como mandante, o Fortaleza jogou 12 vezes na Série A e sofreu apenas seis gols. Foram seis partidas sem ser vazado e outras seis tomando um gol, no máximo. Tem a melhor defesa do campeonato atuando em casa e a segunda melhor no geral (19 gols sofridos, atrás apenas do Palmeiras, com 18).

Já em Rosário-ARG, o Fortaleza se prepara para a partida de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, amanhã. Sem se furtar da alegria por estar com a melhor campanha da Série A, elenco, comissão técnica e dirigentes mantêm o discurso de pensar jogo a jogo. É a melhor postura possível. Não convém, de forma alguma, alimentar qualquer promessa ou expectativa. A maturidade ensina que a ação vale mais do que qualquer falatório, ainda mais no futebol, onde o ambiente pode ser afetado por cenários criados de fora para dentro.

Ainda sobre o confronto na Sula, a coincidência do Fortaleza jogar na cidade de todos os integrantes da atual comissão técnica é muito grande. Toda a montagem da logística — hotéis, restaurantes, transporte e campo de treinamento — contou com participação direta de Vojvoda e seus auxiliares. A esposa e os três filhos do treinador — um, inclusive, treina como goleiro no Newell's Old Boys — moram em Rosário, assim como familiares de toda a comissão.

Já viu?

42: A História de Uma Lenda. Eis aqui um emocionante drama biográfico que narra a trajetória de Jackie Robinson, o primeiro jogador negro da história da MLB, principal liga norte-americana de Beisebol. O filme destaca sua coragem e resistência diante do racismo, com performances e narrativas inspiradoras. Onde: Max e Prime Vídeo

Mais 3!

1. O empate do Floresta por 2 a 2, ontem, no PV, diante do bom time do Ypiranga, foi um resultado bastante importante na luta contra o rebaixamento

2. Com 19 pontos, a equipe de Marcelo Cabo está distante três do Z-4 e restam apenas duas rodadas. A reação da equipe após perder os sete primeiros jogos tem sido impressionante. Não merece cair

3. No outro jogo da Série C, ontem, Sampaio Corrêa e ABC empataram por 2 a 2 também. Ficou muito ruim para a equipe do Maranhão, ainda no Z-4