Fortaleza tem mais um desafio marcante

Foto: Lucas Emanuel/FCF Yago Pikachu: outra temporada de destaque no Fortaleza

Por mais que tenha se tornado um hábito recente ver o Fortaleza protagonista em competições nacionais e internacionais, é importante valorizar o momento, justamente para dar a medida certa do quão grande o clube alcançou.

São seis anos que já entraram para a história como os principais do Tricolor desde a sua fundação, ganhando títulos, chegando longe e acumulando reconhecimento por todos os lados.

O confronto desta quarta-feira, contra o Rosário Central, na Argentina, faz parte do atual cenário do Fortaleza. Chegou em primeiro do seu grupo na Sul-Americana, empurrando o Boca Juniors para a repescagem, e está nas oitavas de final tendo a chance de decidir em casa o confronto.

Em Rosário, o time de Vojvoda tem a missão de seguir com as boas atuações recentes fora de casa pelo Brasileirão, quando, na sequência, ganhou do Flamengo no Maracanã (2 a 1), empatou com o Criciúma em Santa Catarina (1 a 1) e venceu o até então imbatível Cruzeiro (2 a 1).

A lição da partida contra o Boca, ainda na primeira fase da Sula, quando atuou extremamente recuado em Buenos Aires — e teve muitas dificuldades — é essencial para que tal postura não se repita.

Sem Lucero, a equipe perde a categoria e técnica do seu artilheiro e vai apostar na força física e velocidade do ataque com Kayzer, Marinho (ou Pikachu) e Breno Lopes (ou Moisés).

Pochettino e Rossetto também terão responsabilidade na marcação, justamente porque o Rosário tem forte tendência para as ações ofensivas constantes, com apoio do torcedor e utilizando as referências por atuar em casa.

O número que importa

Na fase de grupos da Copa Sul-Americana o Fortaleza marcou 15 gols e foi o segundo melhor ataque, atrás apenas do Athletico, com 17. Lucero (com seis) e Pikachu (com quatro), juntos, marcaram 10 vezes.

Diretoria do Ceará fez uma articulação com a Federação Cearense de Futebol e vai fazer representações, reclamações e reuniões na CBF diante da péssima arbitragem na derrota para o Goiás, por 2 a 1, nesta segunda.

Do ponto de vista prático é uma atitude para se fazer presente nos bastidores, algo que todo clube prejudicado também faz. É também uma satisfação para a torcida, mas, do ponto de vista prático, não há repercussão relevante na melhora do quadro de árbitros.

Mais 3!

1. Bruno Lobo, que ficou na sétima posição na Fórmula Kite na Olimpíada de Paris, deve voltar a treinar e competir no Preá ainda em 2024.

2. Entre outros eventos, está previsto o Sertões Kitesurf para o próximo outubro, com largada em Fortim e chegada no Preá.

3. Bruno é maranhense e teve apoio no ciclo que passou do Grupo e*, proprietário de dois hotéis na região (Vila Kalango e Rancho do Peixe), que é um celeiro do esporte.