Bom empate do Fortaleza em Rosário, apesar da arbitragem

Foto: Marcelo Manera / AFP Malcorra e Kuscevic disputam lance no jogo Rosario Central x Fortaleza

O Fortaleza, com atuação madura e firme num ambiente hostil, trouxe resultado bem interessante da Argentina, nesta quarta. O 1 a 1 diante do Rosário Central coloca o Tricolor em boas condições de passar para as quartas de final, semana que vem, especialmente porque, ofensivamente, tem muito mais qualidade do que o adversário.

Na partida de ida, confronto pesado fisicamente, com sistemas defensivos levando ampla vantagem com bola rolando. O gol do Fortaleza saiu de cobrança de falta potente de Marinho, logo aos três minutos. O atacante sentiu contusão muscular logo depois, algo para se lamentar bastante.

O empate do Rosário — Sandez marcou — ocorreu num lance completamente irregular, aos cinco minutos, que deveria ter sido anulado, em prejuízo grande para o Fortaleza, influenciando diretamente no placar. Pedro Augusto sofreu falta evidente na viagem da bola do escanteio para a área.

A partir de então, cada equipe teve uma grande oportunidade no primeiro tempo, mas após os 25 minutos e até o apito final do confronto, foram as defesas que dominaram, atentas na marcação e permitindo pouco aos atacantes. Pedro Augusto, Kuscevic e Brítez foram os destaques do elenco de Vojvoda.

A derrota do Ceará para o Goiás, na segunda-feira desta semana, vai precisar ser encarada pelo elenco com muita maturidade. Os erros táticos e técnicos na partida ficaram em segundo plano em função dos equívocos graves cometidos pela arbitragem, que acabaram por comprometer o resultado de forma decisiva.

Internamente, porém, a avaliação do técnico Léo Condé terá essa abordagem de campo e bola, mas incluindo nos trabalhos superar emocionalmente o ocorrido, porque é hora dos atletas olharem para frente. Não há outra forma. O confronto contra o Mirassol, no sábado, ganhou, portanto, contornos ainda mais decisivos. Clube e torcida tratam a encontro como uma forma de mostrar união após os episódios de Goiânia.

Para complementar o cenário, o Mirassol vive ótima fase e está no G-4. A equipe do interior paulista soma quatro vitórias e um empate nos cinco jogos mais recentes e está na terceira colocação, com 35 pontos. O time ostenta a segunda melhor defesa da Série B, com apenas 14 gols sofridos.

O número que importa

Após a derrota para o Goiás, o Ceará terminou a rodada quatro pontos atrás do G-4, com 29 pontos, diante dos 33 do América-MG, o quarto colocado. Ainda restam 18 jogos para o time completar a Série B, suficientes para recuperação

Mais 3!

1. Mbappé fez seu primeiro de muitos gols que vai marcar pelo Real Madrid logo na estreia e com conquista de título. O time espanhol venceu a Atalanta por 2 a 0, com autoridade, e levou a Supercopa da Europa.

2. No ataque do Real, o francês foi ladeado por Rodrygo e Vinicius Júnior. É uma formação espetacular. Se conseguirem se manter saudáveis, aposto em pelo menos uns 80 gols do trio na temporada.

3. Ainda na Espanha: o pai de Lamine Yamal, Mounir Nasraoui, foi esfaqueado na cidade de Mataró. Indicação de acerto de contas. Estado de saúde ainda é incerto. Yamal é um dos principais jogadores do futebol espanhol da atualidade.