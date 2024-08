Ceará e Fortaleza: vítimas dos árbitros

Foto: Rafael Ribeiro/CBF Monitor do VAR em jogo do Campeonato Brasileiro Série A 2024

A semana foi dura para Ceará e Fortaleza nos jogos da Série B e Copa Sul-Americana, respectivamente. Tanto a derrota do Alvinegro para o Goiás por 2 a 1, na segunda-feira, como o empate do Tricolor diante do Rosário Central por 1 a 1, na quarta, tiveram participação direta dos erros dos árbitros.

Os dois gols do Goiás e o tento do Central foram irregulares. Com a devida competência da arbitragem (campo e VAR), teriam que ser invalidados. E não se pode nem falar em polêmicas, justamente porque foram lances evidentes.

O cenário está inserido na crise enorme que a arbitragem brasileira e sul-americana está metida faz muitos anos. São circunstâncias conhecidas e com participação de todos os atores do futebol, que nada fazem: CBF, Conmebol, dirigentes dos clubes, técnicos e atletas.

A situação fica ainda pior quando não há nenhuma perspectiva de melhora a curto, médio ou longo prazo. Nada, absolutamente nada tem sido articulado ou discutido.

Vítimas nesta semana, Ceará e Fortaleza podem ser beneficiados eventualmente na rodada seguinte. É uma roleta russa no meio da falta de critérios e da incompetência de árbitros mal preparados e desconhecedores das regras, para dizer o mínimo no absoluto caos.

O número que importa

O Ajax conseguiu vaga playoffs da Liga Europa depois de uma disputa com impressionantes 34 cobranças de pênaltis. Por 13 a 12, o time holandês bateu o Panathinaikos, nesta quinta. Foram nove penalidades perdidas.

As saídas de Pedro Rocha e Dudu do Fortaleza para o Criciúma são um bom movimento de mercado do Tricolor. Ambos não tinham mais qualquer espaço com Vojvoda e, assim, o clube se livra do pagamento de salários. A equipe de Santa Catarina precisava de reforços e os atletas querem jogar. Bom para todo mundo.

Já leu?

NUVEM DE TERRA. Escrito por Plácido Berci, o livro, lançado em 2018, conta as marcantes experiências do autor, primeiro correspondente esportivo brasileiro no Quênia, enviado pelo canal SporTV. Mais do que apenas a temática esportiva, Plácido relata a vida na África sob diversos aspectos. Onde: Sites e Livrarias

Mais 3!

1. A ida do cearense Evanilson para o inglês Bournemouth mostra, mais uma vez, a força tremenda do Porto como descobridor de talentos e um vendedor impressionante na Europa

2. O atacante, que era da base do Fluminense após passagem pelo Estação, de Fortaleza, foi muito jovem para Portugal e agora está negociado por R$ 220 milhões, podendo chegar a R$ 300 milhões, de acordo com metas previstas

3. O jogador de 24 anos se tornou o atleta cearense mais caro de todos os tempos. Ele tem mais de 60 gols pelo Porto e convocações para a seleção brasileira com Dorival Júnior, admirador do seu futebol