Clube dos cinco

Foto: Israel Simonton/CearaSC Boa notícia: Léo Condé volta a comandar o Ceará no Castelão

Em uma rara combinação, as cinco equipes cearenses envolvidas na disputa do Campeonato Brasileiro estarão em campo neste sábado, nas quatro divisões da competição. Prato cheio, porque serão cerca de cinco horas seguidas dos representantes locais em ação.

Leia mais Iguatu recebe Manaus em busca da classificação às quartas de final da Série D

Ferroviário visita Náutico para evitar queda na Série C; Floresta recebe Athletic-MG

Com chance de virar líder, Fortaleza visita o RB Bragantino pela Série A

A situação mais dramática é a do Ferroviário, na Série C. Com apenas 14 pontos e na penúltima colocação da tabela, caso empate ou perca do Náutico, nos Aflitos (17 horas), estará rebaixado para a Série D. O time do Recife soma 22 pontos, luta ainda por vaga no G-8 e perdeu apenas uma partida nas nove rodadas mais recentes.

Ainda na Série C, o Floresta recebe o Athletic (19h30min), segundo colocado e melhor ataque da competição. Comandado por Marcelo Cabo, o time se recuperou após perder os sete primeiros jogos e agora vive sequência sem derrotas há sete partidas. Dado como rebaixado por muita gente, o Floresta se livra do rebaixamento em caso de vitória, podendo então consolidar uma das maiores recuperações recentes da competição.

No Castelão, diante do Londrina (17 horas), o Ceará, melhor média de público da Série B, terá mais de 30 mil torcedores para empurrar a equipe diante do bom time do Mirassol, terceiro colocado da competição. Léo Condé voltará ao banco após se recuperar de cirurgia, algo para comemorar.

É um confronto emblemático para o Alvinegro, machucado depois da derrota dura para o Goiás, na segunda-feira que passou. Não por acaso — e com razão —, diretoria, atletas e torcida estão usando a partida e os lamentáveis erros de arbitragem como motivação extra em busca de uma vitória que deixaria a equipe perto do G-4.

Outro ponto relevante: o Castelão terá um embate entre o segundo melhor ataque da Série B — o Ceará já marcou 32 vezes — contra a segunda melhor defesa, já que o Mirassol sofreu apenas 14 gols. Erick Pulga, Aylon e Saulo Mineiro certamente serão muito acionados. Diante da necessidade dos três pontos e com o estádio cheio, o protagonismo ofensivo tem que ser do elenco mandante.

Melhor aproveitamento da Série A (66,7%), o Fortaleza visita o Bragantino (18h30min), em São Paulo. É sempre um jogo extremamente difícil. Apesar da fase ruim, a equipe de Bragança mantém a boa campanha em casa. São nove jogos e 19 pontos disputados.

A fase do Fortaleza é excelente. É um time que encontrou a maturidade para atuar bem também como visitante. O Tricolor soma, no total, 15 pontos a mais do que o rival de hoje e tem menos desfalques do que o adversário.

Vojvoda certamente tem elenco para montar uma equipe forte e capaz de vencer. É sempre imprevisível os onze que começam, mas certamente é uma arma complicadora para os adversários. A partida contra o Rosário Central, pela Sula, estará na equação, certamente, mas o Bragantino também tem o confronto contra o Corinthians na semana que vem, também pela competição internacional.

Mais 3!

1. Nos pênaltis ou no tempo normal. Seja como for, o Iguatu precisa vencer o Manaus (18 horas) para seguir na busca pelo acesso para a Serie C.

2. Em caso de novo empate em Iguatu, não há prorrogação prevista e as penalidades serão batidas.

3. Caso passe para as quartas de final, o Iguatu ficará distante apenas duas partidas de um acesso que seria marcante