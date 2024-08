Fortaleza: consistência e melhor aproveitamento da Série A

Foto: ANDERSON LIRA/AE Pochettino comemora seu gol durante partida entre Red Bull Bragantino e Fortaleza,

O desempenho do Fortaleza no Campeonato Brasileiro continua extremamente consistente. Com 45 pontos somados em 22 partidas, segue com o melhor aproveitamento da competição (68.2%). É também a equipe com menos derrotas - perdeu apenas três vezes, todas fora de casa - detém o melhor aproveitamento como mandante (83.3%) e o terceiro melhor como visitante (50%).

A importantíssima vitória sobre o Bragantino (sábado, 2 a 1) mostrou novamente tal regularidade, inclusive porque sete jogadores titulares contra o Rosário Central, na quarta-feira passada, não começaram a partida no interior de São Paulo.

Desde a sua chegada para treinar a equipe, Vojvoda faz revezamento no elenco. Depende da quantidade de partidas para mudar mais ou menos, mas o rodízio é a sua marca, construindo uma gestão de elenco interessantíssima. A torcida hoje já compreende, mas no início do trabalho ou em momentos mais críticos das temporadas, as reclamações eram contundentes para que o tal "time titular" fosse definido.

Ainda sobre os três pontos conquistados em Bragança, foi uma partida com inúmeras oportunidades para os dois lados, com os sistemas ofensivos levando ampla vantagem sobre as defesas. João Ricardo, novamente, chamou a atenção como destaque principal. O goleiro do Fortaleza é o melhor da competição.

Ganhou destaque também a jogada de contra-ataque no segundo gol do Fortaleza. Velocidade de raciocínio e precisão no passe de Kervin para finalização de Breno Lopes. Coisa de cinema.

O número que importa

O Fortaleza entrou em campo 15 vezes após sofrer a goleada por 5 a 0 para o Cuiabá. Numa reação marcante, foram 11 vitórias, três empates e apenas uma derrota desde então.

Foi dura a derrota do Ceará para o Mirassol, no sábado, com mais de 40 mil pessoas no Castelão. A equipe teve um enorme volume ofensivo, mas um aproveitamento ruim nas mais de 30 finalizações. Como o sistema defensivo continua um dos piores da competição, a conta não fecha e o resultado de 2 a 1 fica fácil de explicar. A expulsão infantil de Matheus Felipe também colaborou de forma decisiva para a derrota, confirmada no pênalti batido por Léo Gamalho.

Ainda sobre o lance do pênalti, o lateral PV acerta a perna de Alex Silva, do Mirassol, dentro da área. Vacilo enorme do atleta e mais ainda do posicionamento coletivo no contra-ataque da equipe paulista. Cinco jogadores do Ceará estavam do lado direito da defesa, enquanto a jogada toda era pelo lado esquerdo. Impressionante.

Mais 3!

1. Ferroviário goleado pelo Náutico no fim de semana por 4 a 1 e rebaixado para a Série D. Fez todo o previsto do manual da queda. Não tinha jeito.

2. Floresta se salvou de forma impressionante. Depois de perder os sete primeiros jogos na Série C, somou 19 pontos em 11 partidas e está livre do rebaixamento. O trabalho de Marcelo Cabo merece muito destaque.

3. Iguatu encara o Anápolis em dois jogos, ida e volta, na quartas de final da Série D. Passando pelo time de Goiás, sobe para a Série C