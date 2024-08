Ceará: defesa precisa de ajustes urgentes

Foto: Mourão Panda / América América-MG 2 x 2 Ceará, Série B 2024. Alvinegro faz e toma muitos gols

Quando se avalia qualquer defesa de uma equipe de futebol, é preciso observar o todo, e não apenas goleiros, zagueiros e laterais. O sistema precisa funcionar, incluindo meio-campistas e atacantes.

Desde o combate inicial na saída de bola do adversário, independentemente da marcação ser mais alta ou não, as estratégias devem resolver os problemas no campo de jogo, sempre pensando na melhor forma de tomar menos gols.

No caso do Ceará, nesta Série B, o cenário é dos piores. Além das movimentações coletivas do time não funcionarem, individualmente os problemas têm se agravado, com falhas perenes em praticamente todo o jogo. Rafael Ramos, Raí Ramos, David Ricardo, Matheus Felipe, Matheus Bahia, PV e Ramon Menezes se revezam das falhas, mas estão longe de ser os únicos responsáveis.

Vagner Mancini, o antigo treinador, deixou o time extremamente desorganizado na contenção e Léo Condé ainda não conseguiu achar o melhor caminho. Volantes, meio-campistas e atacantes também não encontraram posicionamento adequado e é muito comum o Ceará deixar espaços enormes entre os setores.

O fato de ser o líder em cartões amarelos (e no geral) na Série B é mais um sintoma da desorganização defensiva. Jogadores estão chegando atrasados nos lances de forma habitual.

O pior sintoma, entretanto, são os 28 gols sofridos. O Ceará tem a quarta pior defesa da competição. Só é melhor do que Guarani, Ituano e Botafogo-SP, trio que lugar contra o rebaixamento. Não há ataque positivo (é o melhor da Série B) que compense tamanho desequilíbrio.

Ainda que o cenário esteja claro, dirigentes não conseguem contratar atletas para o sistema defensivo. E não é o caso de composição de elenco. Cada dia que passa, o time perde tempo ao não trazer jogadores que cheguem para ser titulares e mudem o patamar da equipe no setor. O resultado: nona colocação, cada vez mais distante do G-4.

O número que importa

Dos 21 jogos que fez na Série B, o Ceará saiu sem tomar gol em apenas três. Vitória sobre o Coritiba por 1 a 0 e empates contra Operário e Sport. Fica muito difícil sustentar campanha com tal desempenho

Com a chegada de Eros Mancuso ao elenco do Fortaleza, apresentando nesta segunda-feira, o time agora tem sete atletas argentinos: além do recém contratado lateral-direito do Estudiantes, há Lucero, Machuca, Brítez, Cardona, Pochettino e Martinez. Kuscevic é chileno e Kervin é venezuelano, totalizando nove estrangeiros no elenco principal.

Mais 3!

1. Haaland chegou aos 64 gols marcados em 67 jogos realizados na Premier League. São números absurdos do atacante do Manchester City

2. O futebol tem ficado extremamente violento nas disputas de cabeça, pelo alto. Jogadores estão descuidados. São lances assustadores, cada vez mais comuns

3. Fortaleza tem jogo contra o Rosário, amanhã e diante do Corinthians, domingo. Chance de mais de 100 mil pessoas na soma dos confrontos no Castelão