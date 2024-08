Os desafios da quarta de Fortaleza e Ceará

Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC Vojvoda colocou o Fortaleza no radar do futebol da América do Sul

As noites de copas no Castelão agora são um hábito da torcida do Fortaleza. Nesta quarta-feira, mais uma vez, o elenco de Vojvoda encara uma partida decisiva, valendo vaga entre os oito melhores da Sul-Americana. Apesar do horário ruim (19 horas), o estádio estará repleto de gente.

O Rosário Central mostrou os seus melhores predicados no 1 a 1 do confronto de ida, semana passada, na Argentina. Um time extremamente voluntarioso e veloz, que joga com bastante energia na marcação e busca o tempo todo impedir as trocas de passes mais longas do adversário. É um time mordedor, chato, que não descansa em campo.

O Central também deixou claro limitações importantes do seu sistema ofensivo. Laterais, meio-campistas e atacantes são bem inferiores tecnicamente aos jogadores equivalentes do Fortaleza. Ainda assim, é uma partida perigosa, que requer atenção 100%. O empate sem gols na ida pode ser traiçoeiro, por mais que o Fortaleza tenha uma equipe que vive fase muito melhor e tenha bem mais capacidade criativa.

Um dos grandes méritos do Tricolor na campanha da Série A tem sido a tranquilidade quando atua diante de visitantes com propostas defensivas agudas. A equipe, independentemente da escalação, consegue rodar a bola com paciência, buscando as melhores alternativas, resguardando, na maioria das vezes, seu sistema defensivo. É um cuidado extra necessário cuidar da defesa, principalmente em um jogo tenso e eliminatório.

Outro ponto relevante nas atuações do Fortaleza: a variação nas jogadas de ataque. O time não fica preso apenas a um setor do campo. O mapa de calor do time mostra ações pela esquerda, pela direita e pelo meio, algo que precisa ser repetido diante o Central.

O número que importa

Adversário do Ceará nesta quarta, pela Série B, em Maceió, o CRB, apesar da campanha ruim na competição (é o pior visitante, não venceu ninguém), é um bom mandante. A equipe tem 70% de aproveitamento atuando em casa, com seis vitórias, três empates e apenas uma derrota.

O Alvinegro, no confronto em Alagoas, luta por seguir na primeira metade da tabela da Série B. As duas derrotas seguidas (Goiás e Mirassol) foram duras, suficientes para empurrar o time para o nono lugar, agora distante cinco pontos do G-4. Não é uma situação sem solução, mas voltar a vencer passa a ser fundamental.

O técnico Léo Condé sabe perfeitamente das deficiências defensivas do seu elenco. Os números e as atuações deixam tudo evidente. É chover no molhado, inclusive, mas para atingir consistência ideal na campanha, a diminuição no número de gols tomados é essencial. E o CRB, apesar da boa campanha em casa, só marcou 13 tentos em 10 jogos no Rei Pelé.

Mais 3!

1. Diretoria do Ferroviário pediu desculpas pelo rebaixamento e avisou: só a SAF salva o clube

2. Na Série C, Londrina, Remo, Náutico e Figueirense brigam na rodada final pelas duas vagas que restam para a segunda fase, com dois quadrangulares.

3. João Félix custou ao Atlético de Madrid 127 milhões de euros em 2019, maior contratação da história do clube. Foi uma decepção. Depois de empréstimos, agora o jogador foi comprado pelo Chelsea por menos da metade desse valor