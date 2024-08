Delegado da Conmebol relata confusão no Castelão, mas exime Fortaleza

Foto: FCO Fontenele/O POVO Pikachu e Lucero marcaram na vitória do Fortaleza sobre o Rosario Central nas oitavas de final da Sul-Americana

A confusão promovida por jogadores do Rosario Central na porta do vestiário usado pela equipe argentina após a derrota para o Fortaleza, nesta quarta-feira, nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, já foi comunicada aos responsáveis da Conmebol. Como responsável por observar todos os acontecimentos problemáticos no estádio, o delegado da entidade presente no Castelão já enviou o relato completo.

A coluna apurou, entretanto, que o Fortaleza não foi citado como causador dos desentendimentos, xingamentos, empurrões e porta quebrada. Tudo começou no gramado com provocações entre o meio-campista Martínez, ex-LDU, e Kervin. Ao término do confronto, o volante do Rosario foi tirar satisfação com o venezuelano e, em seguida, enquanto era xingado pelos torcedores, provocou mostrando a tatuagem que fez da taça da Sul-Americana, em alusão ao título conquistado por ele em 2023 justamente sobre o Tricolor.

Como nenhum atleta ou dirigente do Fortaleza teve participação na confusão e os seguranças do clube apenas tentaram acalmar a situação, sem nenhuma agressão registrada, tudo ficou na conta do goleiro Jorge Broun, que teve uma reação violenta, mas contra as portas do vestiário. Com a situação tranquilizada, dirigentes dos dois times se entenderam.