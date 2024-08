Fortaleza: vitória emblemática e marcante sobre o Rosario

Foto: Fco Fontenele Yago Pikachu comemora gol no jogo Fortaleza x Rosario Central, no Castelão, pela Copa Sul-Americana 2024

Mais do que superar o Rosario Central, nesta quarta-feira, em um Castelão com mais de 50 mil torcedores, o Fortaleza precisou efetivamente superar o seu próprio desempenho ruim no primeiro tempo da partida contra os argentinos.

Foi a pior atuação da equipe nos 45 minutos iniciais desde a derrota para o Cuiabá, em meados de junho, ainda pela Série A. Um time nervoso, sem profundidade, com ausência de aproximação entre os setores e oferecendo espaços em demasia para um adversário que jogava por uma bola. Mas é exatamente assim que as equipes vencedoras fazem. Resolvem problemas de forma ágil e seguem adiante.

Percebendo o time perdendo as disputas no meio-campo e sem criar nada ofensivamente após uma etapa inicial em que o Rosario jogou sem ser incomodado, Vojvoda sacou Pedro Augusto e Zé Welison no intervalo, fazendo entrar Sasha e Hércules. E a dupla mudou toda a dinâmica ofensiva da equipe, para muito melhor.

Ainda que tenha saído atrás do placar no começo do segundo tempo, o Fortaleza teve capacidade para empatar logo depois, além de tranquilidade e talento para virar e ampliar. Entre os destaques do jogo, Pikachu foi o mais relevante. Assistência para Lucero no primeiro gol, marcou o segundo gol após passe magistral de Tinga e participação direta no terceiro gol, marcado por Sasha. Kervin também entrou muito bem.

O resultado é emblemático e marcante porque coloca o Fortaleza entre os oito melhores da Copa Sul-Americana com todos os méritos. Agora vai enfrentar o Corinthians, repetindo a semifinal da competição em 2023, vencida pelo Tricolor. O primeiro jogo será no Castelão e a volta, em São Paulo, justamente porque o time paulistano fez campanha melhor na primeira fase.

O número que importa

Pikachu chegou ao seu jogo número 50 na atual temporada com o Fortaleza no confronto contra o Rosario Central. Agora são 12 gols marcados e seis assistências, relevante demais para o elenco.

A ótima e necessária vitória do Ceará sobre o CRB por 2 a 0, fora de casa, foi construída com autoridade, nesta quarta. Nas poucas vezes que correu risco efetivo, Richard fez duas boas defesas. No mais, uma equipe que teve poder de marcação acentuado e renovado com Richardson no meio-campo e, novamente, como tem sido em toda a Série B, mostrou poder ofensivo de melhor ataque da competição, agora com 35 gols anotados.

Não ter sofrido tento de uma equipe que tinha boa campanha em casa (70% de aproveitamento até então), como o CRB, deve ser comemorado e repetido. É o caminho para a equipe entrar no G-4 e conseguir o acesso. O time está distante apenas quatro pontos da zona de classificação.

Mais 3!

1. Mugni voltou a jogar muito bem pelo Ceará. Por pouco não fez um golaço de falta. Líder técnico do elenco

2. David Ricardo ainda oscila, mas nesta quarta fez uma partida excelente defensivamente e mostrou excelência na assistência para o gol de Pulga em Maceió

3. Pulga chegou ao sétimo gol marcado na Série B. Aylon, por sua vez, marcou seu sexto gol na competição. Ambos vivem excelente fase