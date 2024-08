Seleção brasileira tenta sair do buraco

Foto: Rafael Ribeiro/CBF Técnico Dorival Júnior tem desafios grandes pela frente com o Brasil

É patética a campanha da seleção brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Por enquanto, com sete pontos em seis partidas, ocupa a risível sexta colocação, com duas vitórias, um empate e três derrotas. O cenário só não é mais dramático porque agora são seis vagas diretas na América do Sul para a Copa, já que a Fifa inflou a competição para 48 seleções a partir da próxima edição, ante as 32 vagas anteriores.

Para completar a péssima fase, já com Dorival Júnior no comando, o Brasil foi eliminado pelo Uruguai na Copa América dos Estados Unidos, disputada em julho passado, nas quartas de final, terminando em sexto lugar, uma das piores colocações da equipe em todos os tempos no torneio. Venceu apenas uma partida, contra o Paraguai, e teve atuações muito ruins nos aspectos táticos e técnicos.

Essas lembranças fazem sentido porque Dorival convocou, nesta sexta-feira, os jogadores para as próximas duas rodadas das Eliminatórias para a Copa, diante de Equador e Paraguai, dias 6 e 10 de setembro, respectivamente. O técnico, ex-Ceará e Fortaleza, ainda não dirigiu a equipe em confronto nenhum da competição classificatória para o Mundial de 2026.

Assim, no mês que vem, terá a chance de começar a reação da seleção brasileira, que perdeu muito tempo sob a égide de Fernando Diniz (enquanto aguardava Carlo Ancelotti, num episódio extremamente humilhante), retrato de uma administração atual sem qualquer nexo da CBF, colocando a equipe em um dos seus piores momentos de todos os tempos.

Na convocação realizada ontem, por sinal, todos os 23 atletas da lista possuem méritos e carreiras suficientes para lá estarem. Os critérios passam muito pelo gosto de quem comanda, é natural. O desafio do técnico, entretanto, é transformar boas individualidades em um coletivo que possa vencer jogos com autoridade. Dorival, na Copa América, teve algumas semanas de trabalho com o grupo e não conseguiu fazer o time render minimamente bem. O momento é tenso e a Copa do Mundo dos Estados Unidos-México-Canadá se aproxima.

O número que importa

Da lista dos atletas que disputaram a Copa América, nove não foram convocados para os dois jogos das Eliminatórias São eles: Bremer, Rafael, Andreas Pereira, Douglas Luiz, Ederson, Evanilson, Pepê, Raphinha e Gabriel Martinelli.

