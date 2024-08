Fortaleza: um líder com muito mérito e caráter

Foto: João Moura / Fortaleza EC Pikachu foi decisivo para a liderança tricolor

Uma equipe extremamente comprometida e com grande capacidade de resolver situações complicadas para vencer. Assim o Fortaleza assumiu — com todo o mérito possível e campanha enorme — a liderança isolada da Série A, neste domingo, ao bater o Corinthians por 1 a 0 em um Castelão com mais de 50 mil pessoas. O Tricolor fez um primeiro tempo ruim, lembrando a atuação contra o Rosario nos 45 minutos iniciais. Lento, sem criatividade, errando passes e preso numa boa marcação do adversário, que tinha três zagueiros e cinco meio-campistas. Ofensivamente, o time criou apenas uma jogada de perigo, com Pikachu, e viu Pedro Raul, atacante do Corinthians, desperdiçar uma oportunidade clara para abrir o placar.

No segundo tempo, o técnico do Corinthians, Ramon Díaz, desfez o sistema com três zagueiros para tentar vencer o jogo e realmente viu o atacante Yuri Alberto perder duas chances evidentes. Numa delas, Cardona teve espetacular presença de espírito e salvou em cima da linha.

Ao tentar ganhar a partida, o Corinthians também abriu mais espaços e a partir da entrada de Moisés na vaga de Breno Lopes, o Fortaleza melhorou consideravelmente, principalmente em função das qualidades individuais do atacante. Numa jogada excelente, ele achou Lucero, que deu assistência perfeita para Pikachu — sempre relevante — fazer o gol da unificação da liderança, por pontos ganhos (48) e aproveitamento (69,6%).

Um grupo com caráter e determinação ganha jogos ainda que não esteja num bom dia. O Fortaleza mostrou força ao arrancar três pontos com uma atuação bem abaixo do que pode apresentar. Isso também é mérito.

O número que importa

Aylon vive grande fase no Ceará e foi o atleta que mais cresceu com a chegada de Léo Condé. Ele marcou cinco gols nos seis jogos mais recentes: Botafogo-SP, América-MG, Goiás, Mirassol e CRB.

No confronto contra o Novorizontino, nesta noite, o Ceará terá o desafio de encarar a melhor e mais equilibrada equipe da Série B. Entre todos os critérios essenciais na competição, o Alvinegro supera a equipe paulista no setor de ataque. Marcou 35 vezes (melhor ataque do torneio), contra 25 do adversário, uma diferença considerável. Jogar ofensivamente é a melhor alternativa para o time de Condé.

Vencer o líder e ficar ainda mais perto do G-4 terá o potencial de gerar grande confiança para a campanha. O jogo, entretanto, é de alto nível de dificuldade. O Novorizontino é, disparado, o melhor visitante da Série B. São seis vitórias e dois empates em 11 jogos longe de casa

Mais 3!

1. Série C já formou seus grupos da fase final. Botafogo-PB, São Bernardo, Volta Rendonda e Remo estão em um quadrangular. O outro tem Athletic-MG, Ferroviária, Ypiranga e Londrina.

2. O fracasso dos times do Nordeste chama atenção. Dos oito, sete ficaram de fora e dois caíram (Ferroviário e Sampaio Corrêa). Nos quadrangulares, os dois primeiros de cada sobem para a Série B.

3. Endrick brilhou. Ficou 10 minutos em campo - entrou na vaga de Mbappé - e roubou a cena com um bonito gol na vitória do Real Madrid sobre o Valladolid por 3 a 0.