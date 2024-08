Defesa vai muito bem, e Ceará vence o líder

Foto: Stephan Eilert/Ceará SC Saulo Mineiro e Erick Pulga comemoram gol do Ceará

Uma grande atuação defensiva permitiu ao Ceará bater o líder Novorizontino e melhor time da Série B até aqui, nesta segunda-feira, no Castelão, por 1 a 0. Pelo segundo jogo consecutivo, a equipe não sofreu gols e, mais do que isso, teve todo o controle da partida, sem correr riscos ou pressão do adversário, tanto que o goleiro Richard fez apenas uma defesa — importante, é verdade —, quando a partida estava empatada.

Sem Matheus Felipe mais uma vez, a dupla de zaga foi formada por David Ricardo e Ramon, que estiveram muito bem. No segundo tempo, João Pedro entrou na vaga de Ramon e o nível foi mantido. Richardson mostrou ser essencial nesse momento, dando mais segurança ao mecanismo de defesa, especialmente na cobertura dos laterais e na entrada da área.

O volume ofensivo da equipe não foi tão grande como na derrota para o Mirassol, também no Castelão, mas, ainda assim, foi bem superior ao adversário. Pulga e Aylon acertaram a trave no primeiro tempo em lances agudos, retrato da superioridade do Alvinegro, que venceu com gol de pênalti bem batido por Saulo. Com 35 pontos, o Ceará assumiu a quinta colocação e está distante quatro do G-4. O time está muito na briga pelo acesso para a Série A.

O número que importa

Com os gols marcados diante de Rosário Central, na Sula, e no Brasileirão, contra o Corinthians, Pikachu chegou aos 55 tentos marcados com a camisa do Fortaleza, importante número que o coloca como o 12º atleta com mais gols na história do Tricolor.

O contrato de maior patrocínio da história do Fortaleza (R$ 40 milhões por dois anos) está perto de ser encerrado. O período de dois anos acertado entre o clube e a Novibet — empresa grega da apostas esportivas — termina no fim desta temporada. O relacionamento entre as partes é excelente, mas a renovação não parecia certa até algumas semanas atrás.

A Novibet não sinalizava nada de mais efetivo e também não mostrava intenção de antecipar as conversas. O Fortaleza, sem mostrar preocupação, entendia que uma renovação por dois ou três anos estava mais longe do que perto de ocorrer. O cenário, entretanto, mudou.

O mercado de apostas esportivas segue muito aquecido no Brasil e diversas empresas estabelecidas por aqui, sabendo do fim do contrato atual, procuraram o Tricolor. Há, inclusive, empresas que não estão operando no País ainda e querem entrar no mercado via Fortaleza a partir de 2025.

Valorizado como nunca pela campanha de líder da Série A, o Fortaleza vai poder escolher seu próximo patrocinador principal entre diversas opções de outros seguimentos e, claro, casa de apostas, incluindo a Novibet, que agora sinalizou desejo de renovar o compromisso, justamente porque percebeu o movimento de procura pelo Fortaleza. Seja como for, o cenário para o Tricolor é bastante positivo.

Mais 3!

1. Em três jogos pelo Real Madrid atuando centralizado no ataque, Mbappé marcou um gol. A imprensa espanhola já questiona se tal posicionamento é o melhor para ele, que se destacou jogando pelo lado esquerdo no PSG.

2. O Iguatu tem feito campanha espetacular em casa na Série D. São nove jogos e nove vitórias até agora.

3. Para conseguir o acesso, falta vencer mais um jogo apenas, diante do Anápolis, no sábado, novamente no Morenão. Seria sensacional para o clube e para a cidade.