Ceará: melhora da defesa anima e precisa ser constante

Foto: Ozzair Jr. / Novorizontino Zagueiro David Ricardo, do Ceará, evoluiu nas rodadas recentes

Após dois jogos seguidos sem sofrer gol na Série B — diante de CRB e Novorizontino, quando saiu vencedor de ambos os duelos — e apresentar muito mais controle das ações defensivas, dominando os adversários, a campanha do Ceará cresceu. O aproveitamento da equipe subiu para 50,7%. Com 35 pontos, está distante quatro do G-4.

Para ter ainda mais chances de acesso, tal consistência defensiva recente — algo que não tinha ocorrido antes na competição — precisa ser perene. Exatamente por esse dado foi bom ouvir do técnico Léo Condé sobre as falhas da defesa, que efetivamente estavam comprometendo melhores resultados do Alvinegro na competição.

O técnico mostra estar comprometido com a realidade dos fatos e não se preocupa em esconder os problemas, pelo contrário, alerta e tem trabalhado firme para melhorar o padrão da defesa, que precisa começar no campo ofensivo e passa por todos os setores do time.

A manutenção de Richardson no meio-campo, independentemente do retorno de Lourenço, parece ser essencial. Um volante como ele consegue garantir mais força na marcação e nas coberturas de laterais e zagueiros. Por falar em zagueiros, Matheus Felipe só não jogou contra o Novorizontino porque se contundiu, mas o atleta não vive boa fase. Condé tem também como missão olhar para os jogadores em melhor momento e aproveitá-los.

O número que importa

Após a partida contra o Corinthians, o Fortaleza aumentou sua média de público pagante na Série A para 27.781 por jogo. O clube é o nono melhor no quesito. Em 2023, o Fortaleza foi a sexta melhor média e, em 2022, ficou com a quarta melhor. Nos dois anos, com médias superiores a 32 mil pagantes.

Diante do Botafogo, no Rio, o Fortaleza vai entrar em campo com uma responsabilidade nova, ou seja, de líder do campeonato por pontos ganhos e aproveitamento, já com 24 rodadas disputadas no Campeonato Brasileiro.

O elenco será desafiado novamente e a parte mental também será foco do trabalho da comissão técnica de Vojvoda durante a semana. Como visitante na Série A, o Tricolor vive ótima fase. São três vitórias e um empate nos quatro jogos mais recentes.

Já viu?

SPRINT. Ótima série documental que mostra, em seis episódios de cerca de 35 minutos cada, como corredoras e corredores da elite mundial encaram a concorrência, os treinamentos pesados e a fama, tudo na tentativa de serem os mais velozes de todos os tempos. Onde: Netflix

Mais 3!

1. Young Boys-SUI, Red Bull Salzbur-AUT e Sparta Praga garantiram, nesta terça-feira, vaga na fase principal de pontos corridos da Liga dos Campeões da Europa

2. Na Espanha, Dani Olmo, que fez ótima Euro, fez sua estreia pelo Barcelona e já marcou na virada sobre o Rayo Vallecano, em La Liga

3. Cristiano Ronaldo, do Al Nassr, marcou seu gol oficial número 899. No próximo, chega ao histórico tento 900. Impressionante.