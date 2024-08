Fortaleza: objetivo é aumentar receita com patrocínio em 2025

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Jogadores do Fortaleza perfilados no gramado no jogo contra o Rosario

O planejamento comercial do Fortaleza para o ano que vem já começou. Pela ótima campanha atual no Campeonato Brasileiro, em que está brigando pelo título (lidera com 48 pontos em 23 jogos), o clube já sabe: estará na Série A 2025.

O Tricolor também garantiu participação em uma competição internacional, hoje com 99% de chance (via UFMG) de ser a Libertadores de América da próxima temporada.

Como vai disputar o Campeonato Cearense, a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil, o pacote está completo para o mercado avaliar visibilidade e exposição, além, claro, de todos os outros critérios formadores de interesse.

Entre os valores recebidos pelo clube na pasta "patrocínio e publicidade", o mais importante vem hoje da empresa grega de apostas esportivas Novibet, que estampa sua marca na área mais nobre da camisa do time.

Como mencionei em coluna recente, o contrato assinado no começo de 2023, o maior da história do Fortaleza, chega ao fim nesta temporada. São R$ 20 milhões por ano. Há diversas outras empresas interessadas em assinar com o Fortaleza, incluindo a própria Novibet. As negociações vão se intensificar nas próximas semanas.

O fato é que o Fortaleza deve novamente bater seu recorde com um único patrocinador a partir do contrato seguinte, mas o objetivo é crescer levando em conta os demais parceiros. Hoje são mais de 30.

Do orçamento aprovado para 2024, o previsto de receita total com patrocínio e publicidade foi de R$ 36 milhões, diante de uma receita geral de R$ 258 milhões.

O faturamento da área comercial (comandada pelo diretor Marcel Pinheiro e pelo gerente comercial Victor Simpson) é uma parte significativa do todo, 14%.

Apenas no final do ano será possível saber o valor efetivo arrecadado, já que patrocinadores pontuais vão sendo agregados ao longo da temporada, como foi no caso da seguradora Ezze, que estampou a sua marca na camisa do Fortaleza apenas no jogo contra o Corinthians, no domingo passado. Outros devem chegar ainda em 2024.

O número que importa

3º- O Ceará tem a terceira melhor campanha geral na Série B no recorte dos oito jogos mais recentes. O time fez 16 pontos em função de cinco vitórias, um empate e duas derrotas, ficando atrás apenas de Novorizontino e Mirassol, que fizeram 17 pontos no período. Nessas oito partidas, o time de Léo Condé fez 15 gols, melhor marca da janela avaliada.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Mais 3!

1. Dinamo Zagreb, Slavia Praga, Slovan Bratislava e Estrela Vermelha estão classificados para a fase de pontos corridos da Liga dos Campeões 2024-2025. Agora os 24 clubes já são conhecidos.

2. Pelo Brasileirão sub-20, o Fortaleza encara o Flamengo, nesta quinta, jogo único das quartas de final do torneio. Partida é na Gávea, no Rio, pela melhor campanha do Flamengo na primeira fase.

3. Amazonas, adversário do Ceará no domingo, foi fundado em 2019. Clube novíssimo e que faz um trabalho bom. Na Série B, tem 31 pontos. Foram 23 somados em casa e apenas oito fora de casa.