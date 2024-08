Ceará e Fortaleza: momentos decisivos

Foto: Davi Rocha/Especial para O POVO Técnico Léo Condé no jogo Ceará x Mirassol, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série B 2024

Sábado, no Rio de Janeiro, o Fortaleza. No domingo, em Manaus, o Ceará. Os desafios de Tricolor e Alvinegro em encontros fora de casa no fim de semana guardam bastante importância dentro dos objetivos de cada um no Campeonato Brasileiro, respectivamente nas Séries A e B. Concentração absoluta será fundamental para lidar com momentos decisivos. Faltam, para ambos, apenas 15 jogos e nada mais.

Lutando pelo título, o líder Fortaleza encara o Botafogo, seu principal perseguidor, em uma partida com atenção total do País. É jogo noturno e isolado das 21 horas. Todo mundo que se interessa pela Série A vai acompanhar. A repercussão do resultado terá impacto direto também para Flamengo e Palmeiras e, pela primeira vez, o Fortaleza vai entrar em campo no torneio defendendo a mais do que merecida liderança por pontos ganhos.

No caso do Ceará, a perseguição é por ficar mais perto do G-4 na Série B. Pela diferença de pontos atual, não há como o Alvinegro entrar na zona de acesso nesta rodada, mas, caso consiga vencer o Amazonas, que é um bom mandante, será demonstração de força, principalmente depois de duas vitórias seguidas sem sofrer gol.

Fortaleza no sub-20

A classificação do Fortaleza para a semifinal do Brasileirão sub-20, para além de inédita, é um feito enorme. Os comandados de Léo Porto jogaram bem melhor do que o Flamengo na Gávea-RJ. O placar de 1 a 0 foi pequeno diante de tantas chances criadas pelo Tricolor. O gol de Kauê Canela (agora são 11 na competição), nos segundos finais e com puro oportunismo, só fez justiça ao melhor futebol da equipe. A semifinal agora é contra o Cruzeiro. No encontro da primeira fase, em abril, a equipe mineira venceu por 1 a 0, gol de Pedrão.

Foto: Adriano Fontes / Flamengo

Fortaleza bateu o Flamengo na Gávea para garantir classificação

Já viu?

Eu sou Bolt. Documentário retrata a vida e a carreira do corredor jamaicano Usain Bolt, o maior velocista de todos os tempos. O filme oferece uma visão íntima do atleta, mostrando seus treinos, desafios e a trajetória rumo à fama mundial, bem como um olhar sobre o homem Bolt. Com imagens de bastidores e depoimentos, revela também as motivações por trás de seu sucesso enorme, até hoje inalcançável. Onde: Prime Vídeo

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Mais 3!

1. O tamanho da pressão existente no Real Madrid já coloca o time num princípio de crise no início da temporada do Campeonato Espanhol.

2. Em três jogos, somou cinco pontos, enquanto o Barcelona já tem nove. Ontem empatou com o Las Palmas (1 a 1) e novamente Mbappé jogou mal. Cobrando pênalti, Vini Júnior marcou para o time branco.

3. Por falar em Vini Júnior, o atacante soma 85 gols pelo Real Madrid em todas as competições