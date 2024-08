Contra o Botafogo, Fortaleza defende a liderança e uma ideia

Foto: FÁBIO LIMA Fortaleza e Botafogo, no primeiro turno da Série A 2024, ficaram no 1 a 1

Quando entrar em campo no ótimo gramado sintético do estádio Nilton Santos para enfrentar o Botafogo, no Rio de Janeiro, o Fortaleza, atualmente com 48 pontos em 23 jogos, vai mais do que defender a sua liderança no Campeonato Brasileiro da Série A. O time, neste sábado, vai defender também uma ideia de gestão de futebol.

Um planejamento extremamente bem feito há anos e levando em conta todos os setores do clube, com manutenção de um trabalho com Vojvoda e sua comissão técnica desde 2021, responsabilidade financeira e um elenco que compreende perfeitamente a importância de jogar pelo clube.

Para ter boas chances de vencer, o Fortaleza terá de mostrar mais futebol em relação aos dois confrontos mais recentes, contra Rosario Central (no primeiro tempo) e Corinthians (no jogo todo). Foram duas vitórias, mas a equipe mostrou falhas relevantes que não vinham ocorrendo, principalmente na criação ofensiva. Contra o Botafogo, o nível terá de subir.

Assim como o adversário, o Tricolor teve uma semana toda para treinos e descanso, o que deixa a partida bastante convidativa do ponto de vista físico. Tecnicamente, ambos fazem ótima competição, mas com características bem diferentes.

O Fortaleza fica pouco com a bola, cerca de 40% do tempo, não faz tantos gols (30) e toma poucos (20), enquanto Botafogo tem média de 50% de posse, marca bem mais gols (41), mas também é mais vulnerável na defesa (24). Apesar da diferença, ambos têm números muito próximos de finalização por jogo (cerca de 13, cada)

O número que importa

A atual sequência do Fortaleza é de cinco vitórias na Série A. Caso vença o Botafogo, atingirá o maior número de triunfos seguidos de um time do Nordeste nos pontos corridos do Campeonato Brasileiro

Apesar de estar na quinta colocação da Série B, o Ceará não precisa olhar fixamente para a pontuação dos adversários. Em evidente crescimento na competição, o Alvinegro depende exclusivamente de suas forças para conseguir o acesso. O clichê "temos que fazer a nossa parte" nunca foi tão real.

Contra o Amazonas, neste domingo, o time de Léo Condé vai encarar um adversário que é muito melhor atuando em casa e, justamente por isso, a força mental será essencial. E o treinador deixa claro o quanto motiva seus jogadores no quesito confiança. O discurso firme antes da vitória contra o Novorizontino, no vestiário do Castelão, foi bem marcante, mostrando característica diferente na comparação com a tranquilidade mostrada nas coletivas.

Mais 3!

1. David Ricardo foi bem demais ao não colocar o calor de Manaus como dificuldade essencial para o Ceará vencer o Amazonas. O zagueiro ainda lembrou ser piauiense, justificativa para não temer o clima

2. Na comparação com o Amazonas, o Ceará tem um ataque muito mais positivo (36 a 21). É uma diferença muito grande, suficiente para a equipe atuar ofensivamente, ainda que seja longe de casa.

3. Já o Amazonas vai melhor na defesa do que o Ceará (21 contra 28 gols sofridos). Em casa, o time amarelo tomou apenas 10 gols em 12 partidas.