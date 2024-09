Ceará: empate com muitos gols perdidos e G-4 mais próximo

Foto: Gabriel Silva/CearaSC Aylon: fundamental para o ponto somado pelo Ceará em Manaus

O Ceará voltou a criar e desperdiçar diversas oportunidades de gol, sofreu também defensivamente e somou mais um empate na Série B (1 a 1), diante do Amazonas. O resultado em Manaus, neste domingo, permitiu ao Alvinegro diminuir a distância para o G-4, ficando agora com 36 pontos, diante dos 39 do Vila Nova, o quarto colocado.

Não foi um grande resultado, mas também ficou distante de ser ruim. Nos nove pontos mais recentes disputados, o time de Léo Condé agregou sete, desempenho importante na busca pelo acesso. Não há outro caminho.

Os primeiros 10 minutos foram de pura lentidão e desatenção do Ceará, que não demorou para sofrer o gol de Varão, numa mistura de falhas individuais e coletivas. A partir de então, conseguiu tocar a bola com mais calma e, ainda no primeiro tempo, teve chances para igualar.

Foi no segundo tempo, entretanto, que o festival de gols perdidos entrou em campo. Saulo (principalmente), Aylon, Pulga e Matheus Felipe deixaram de empatar. Com um jogador a mais desde os 27 minutos, a equipe conseguiu a igualdade somente aos 42, em grande recuperação de bola de Aylon, que serviu Recalde para dar números finais ao confronto. Importante lembrar, entretanto, que logo após o gol perdido por Saulo, o Amazonas desperdiçou duas chances impressionantes para ampliar. Numa delas, David Ricardo salvou em cima da linha. Coisas do futebol.

Na derrota de sábado, para o Botafogo, o Fortaleza fez uma partida muito ruim ofensivamente. Nenhum atleta do setor esteve bem. Breno Lopes, Lucero e Moisés foram bem marcados — com e sem a bola — e também não apresentaram criatividade para se livrar da pressão. Pochettino e os laterais também fizeram muito pouco no ataque, transformando o confronto num domínio amplo do Botafogo.

Coletivamente, a opção do Fortaleza de dar espaço e jogar em transição ofensiva rápida não foi nova e muito menos ruim — a escalação de Moisés desde o começo do jogo teve tal objetivo —, mas a execução não funcionou. O Fortaleza não incomodou a defesa adversária.

Não ter muito a bola é uma tática de Vojvoda na Série A e a decisão não tem nenhuma relação com entrar para jogar pelo empate. É assim que o time tem construído a ótima campanha, tanto que é líder por aproveitamento do Campeonato Brasileiro. O que ocorreu foi uma atuação muito melhor do adversário, em todos os critérios e planos de jogo. Vitória merecida da equipe comandada por Artur Jorge.

O número que importa

O Ceará continua com o melhor desempenho ofensivo da Série B. Agora são 37 gols marcados em 24 jogos. O Santos tem 36 tentos anotados.

Mais 3!

1. Uma pena a eliminação do Iguatu da Série D para o Anápolis. Por pouco, por uma simples e tensa disputa de pênaltis, a equipe não conseguiu o acesso para a Série C.

2. O trabalho do Iguatu, entretanto, foi bom e merece destaque. A busca pelo profissionalismo tem que ser constante para se firmar no cenário local e nacional

3. Dois times do Nordeste garantiram acesso para a Série C: Itabaiana-SE e Retrô-PE. Importante