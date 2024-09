Ceará: os quatro próximos jogos vão guiar a briga pelo acesso

Foto: Gabriel Silva/CSC Erick Pulga, atacante do Ceará, é fundamental na campanha da Série B

A sequência de confrontos contra Operário, Chapecoense, Coritiba e Vila Nova vai determinar, de maneira decisiva, o quão forte o Ceará estará na briga pelo acesso para a Série A. Após essas quatro partidas, restarão apenas 10 jogos antes da equipe encerrar a jornada da Série B. Assim, o desempenho nesses próximos 12 pontos será essencial para o elenco de Léo Condé mostrar realmente a que veio na competição.

Com 36 pontos na tabela (distante três do G-4), o Ceará precisa ter em mente que somar mais 26 pontos, alcançando, portanto, 62, agrega 98% de chance de subir. Essa é a conta de agora, de acordo com o desempenho dos melhores clubes do torneio: Novorizontino, Santos, Mirassol e Vila Nova.

A sequência citada começa contra o Operário, no Castelão, no próximo domingo. O estádio estará cheio, certamente. Depois de uma semana de descanso, serão dois jogos fora de casa, contra Chapecoense e Coritiba, num intervalo de apenas três dias entre eles (15 e 18 de setembro). Diante do Vila Nova, a equipe volta ao Castelão, no dia 22 de setembro.

Para seguir com chances reais de acesso na reta final da Serie B, o Ceará vai precisar ter um aproveitamento de pelo menos 60% nesses quatros jogos, ou seja, significa somar sete pontos, no mínimo. O desejável, porém, é mais do que isso. Para ter alguma margem posterior de administração da campanha, fazer nove ou mais pontos é essencial.

Por outro lado, caso a equipe tenha problemas e termine esses quatro confrontos com cinco ou menos menos pontos, a recuperação será extremamente improvável nas dez rodadas finais. Precisaria de um desempenho magnífico, com índice mínimo de erros.

O número que importa

Três jogadores do Ceará, juntos, somam 19 gols na Série B do Campeonato Brasileiro, mais do que a metade do total de tentos do time, que tem 37 gols feitos, melhor ataque do torneio. Pulga tem sete, Aylon e Saulo Mineiro têm seis cada.

No ranking digital do futebol brasileiro, elaborado mês a mês pelo Ibope Repucom, Fortaleza e Ceará estão entre os 20 times brasileiros com mais seguidores no mês de agosto, levando em conta Facebook, Instagram, TikTok, X e YouTube. O Tricolor soma 4.064.406 seguidores combinados e ocupa a posição 17, enquanto o Alvinegro tem 3.570.868, na colocação 19. O líder é o Flamengo, com mais de 59 milhões.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Mais 3!

1. O Athletic se deu bem na primeira rodada dos quadrangulares finais da Série C. Foi a única equipe a ganhar fora de casa, um 3 a 2 sobre o Londrina. No outro jogo do grupo, Ypiranga e Ferroviária empataram sem gols, em Erechim.

2. Um dos primeiros clubes a se tornar SAF no Brasil, o Athletic é de São João del Rei, interior mineiro. A acionista principal é FP Gestão Esportiva. Há sócios italianos também. Na primeira fase, em 19 jogos, o time marcou incríveis 39 gols, melhor ataque da competição, com média superior a dois tentos por partida.

3. No outro quadranqular de acesso, Remo e Volta Redonda conseguiram ótimas vitórias em casa, respectivamente sobre Botafogo-PB (2 a 1) e São Bernardo (3 a 1). No fim de semana que vem já ocorre a segunda rodada.