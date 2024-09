Derrota para o Botafogo não tira Fortaleza da briga pelo título

Foto: Vítor Silva/Botafogo Brítez e Marçal disputam lance no jogo Botafogo x Fortaleza, no Nilton Santos

Apesar da justa derrota para o Botafogo por 2 a 0, no Rio de Janeiro, no sábado passado, o Fortaleza segue brigando firme pelo título do Campeonato Brasileiro. Com dois pontos a menos (50 a 48) e uma partida ainda para igualar os 25 jogos que Alvinegro já realizou, o Tricolor segue com o melhor aproveitamento da competição. Caso vença o Inter, no próximo dia 11, em Porto Alegre — justamente a partida atrasada — reassume também por pontos ganhos a ponta da tabela.

Ficam lições importantes do confronto, entretanto. Muito visado pela ótima campanha atual, o jeito de atuar do Fortaleza é de total conhecimento dos adversários. Ainda que Vojvoda troque as peças constantemente, a forma de jogar permanece inalterada, com menos posse de bola e muita velocidade nas transições. Ter outras alternativas imediatas é sempre relevante.

A grande marca do time na Série A tem sido a eficiência. No Rio de Janeiro, especialmente do ponto de vista ofensivo, nada funcionou, muito em função de equívocos individuais. A equipe deixou o Botafogo extremamente confortável em casa. Foram atuações bem abaixo do padrão, cenário que comprometeu o objetivo do Fortaleza de, ao menos, somar um ponto.

A pausa de 10 dias vai ajudar. Levando em conta as atuações sequenciais contra Rosario Central, Corinthians e Botafogo, o Fortaleza apresentou mais problemas em relação aos confrontos anteriores a esses. Certamente uma soma de desgastes físicos e emocionais que precisam ser superados para os desafios severos pela frente.

O número que importa

Foi apenas a quinta vez em 24 jogos na Série A 2024 que o Fortaleza saiu de campo sem anotar ao menos um gol. As outras ocasiões foram diante de Corinthians, Cuiabá, Bahia e Vasco.

Desde a chegada de Léo Condé ao Ceará, nenhum outro jogador evoluiu tanto como Aylon. Não me refiro apenas aos gols marcados e assistências dadas no período, mas o atacante tem ajudado muito taticamente, com dedicação ímpar na marcação, como foi na jogada do tento de empate contra o Amazonas, no domingo passado. O torcedor do Alvinegro não mostrou muita empolgação quando o atleta foi anunciado ainda no início de dezembro do ano passado, mas hoje já sabe que o discreto atleta é fundamental na briga pelo acesso para a Série A.

Já viu? *

ESPORTES PELO MUNDO. Sob o comando do ator Idris Elba, a série, em seis episódios, explora muito bem diferentes esportes ao redor do mundo, misturando aventura e cultura, desde rituais ancestrais e hoje gerando negócios bilionários. Onde: Netflix

Mais 3!

1. Após três derrotas seguidas e demissão de Guto Ferreira, o Sport voltou a vencer na Série B. Bateu o Ituano na noite desta segunda-feira por 3 a 2 e chegou aos 35 pontos.

2. O time do Recife passa a ser concorrente forte na busca pelo acesso por ter dois jogos a menos do que a maioria das equipes (incluindo o Ceará, com 36 pontos).

3. Por falar em Série B, da Ponte Preta (13ª colocada) pra baixo, todo mundo briga contra o rebaixamento.