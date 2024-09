Fortaleza: cinco jogos em 14 dias pela frente

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Técnico Vojvoda conversa com jogadores em treino do Fortaleza

Após o descanso no primeiro terço de setembro, o Fortaleza terá uma sequência complicadíssima de partidas a partir da semana que vem. Serão cinco jogos em um período de apenas 14 dias, três pela Série A e dois pela Copa Sul-Americana, com períodos de treinamento apenas para recuperação física. Tempo para treinos táticos e técnicos, nem pensar.

O Inter é o primeiro adversário, em Porto Alegre, dia 11. No dia 14, a equipe encara o Athletico-PR, em Curitiba, ambos confrontos pela Série A. O primeiro jogo das quartas de final da Sul-Americana, diante do Corinthians, ocorre no dia 17, no Castelão. No dia 21, também em casa, o Tricolor recebe o Bahia e o confronto de volta pela Sula, em São Paulo, será no dia 24.

Para além da dificuldade dos adversários, o desafio da comissão técnica e do elenco do Fortaleza será grande nos aspectos físico e mental. Uma equipe fazer cinco jogos em duas semanas, três fora de casa, gera um nível grande de exigência, inclusive porque as partidas são todas decisivas.

Vojvoda está mais do que acostumado a girar o elenco — faz parte da essência dele como gestor principal do grupo —, mas a questão será escalar na medida em que seja possível preservar os atletas do desgaste e manter o time com energia total, não perdendo qualidade do jogo, sempre pensando também na forma de atuar dos adversários.

O número que importa

No Campeonato Brasileiro, restam seis jogos para o Fortaleza como mandante e oito como visitante. Na briga pelo título, a equipe terá de apresentar ótimo desempenho fora de casa para seguir na luta pelo troféu inédito até as rodadas derradeiras.

Próximo adversário do Ceará na Série B, o Operário tem uma campanha curiosa e diferente do padrão. Com 19 pontos atuando em casa, é o sétimo pior entre os mandantes. Em compensação, com 14 pontos somados jogando longe dos seus domínios, tem o quarto melhor aproveitamento entre os visitantes. Mais um cuidado para o Alvinegro no domingo que vem, em partida chave para a equipe na luta pelo acesso

Já viu?

UM SONHO POSSÍVEL. Com base em uma história real nos EUA e estrelado por Sandra Bullock e Quinton Aaron, o filme acompanha Michael Oher, jovem desabrigado que é adotado por uma família rica, liderada pela personagem de Bullock. Com o apoio e amor, Oher supera desafios e se destaca no futebol americano profissional. Onde: MAX

Mais 3!

1. Alguns números mostram o quanto o futebol brasileiro tem sido incrementado com grandes quantias de dinheiro. Os 20 clubes da Série A, juntos, nas duas janelas de contratação — começo e meio desta temporada — gastaram mais de R$ 2 bilhões, recorde histórico.

2. Boa parte desse investimento vem das SAFs. Dos sete times que passaram dos R$ 100 milhões em contratações, Botafogo-RJ, Cruzeiro, Vasco e Bahia têm acionistas. Os outros três — Flamengo, Corinthians e Palmeiras — seguem com modelo de negócios sem SAFs

3. O Fortaleza tem a sua SAF, mas ainda não recebeu qualquer investimento externo. O clube gastou R$ 55 milhões com reforços em 2024