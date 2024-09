Ceará: única opção é vencer o Operário

Foto: Gabriel Silva / Ceará SC Erick Pulga tem sido fundamental para a campanha do Ceará na Série B

Perder pontos em casa não é mais opção válida para o Ceará na Série B do Campeonato Brasileiro. Amanhã, diante de um Castelão cheio, o Alvinegro recebe o Operário-PR e tem a vitória como único resultado possível para seguir com força na briga pelo acesso. Empate ou derrota deixarão a situação bem complicada em um torneio extremamente equilibrado.

O adversário é perigoso porque tem toda a base do seu jogo em um sistema defensivo organizado. Não por acaso, só tomou nove gols fora de casa, segundo melhor desempenho da competição. No geral, a equipe do Paraná tem a quarta melhor campanha como visitante. São 11 jogos, com quatro vitórias, dois empates e cinco derrotas.

Paciência, tranquilidade e muita intensidade aparecem como pontos chave para o Ceará vencer. Será preciso agredir de forma perene e organizada, com uma constante busca de volume alto das ações ofensivas, como tem sido o normal das partidas do Alvinegro em casa com Léo Condé.

Richardson, volante e um dos líderes do elenco, falou bem durante a semana ao pedir também concentração total para a equipe durante toda a partida. Ele sabe que o Operário, dono de um sistema ofensivo falho, o terceiro pior da Série B, vai repetir a estratégia de marcação baixa, menos posse de bola e velocidade para forçar os erros defensivos do Ceará.

O número que importa

Como mandante, na Série B, o Ceará marcou 21 gols em 12 jogos. É o terceiro melhor ataque da competição atuando em casa, atrás apenas de Goiás e Santos.

Excelente a conversa exclusiva dos jornalistas Afonso Ribeiro e Mateus Moura, ambos aqui do O POVO, com Nahuel Martínez, auxiliar de Vojvoda. De forma direta, o argentino deixou claro que a escolha pelo Fortaleza se deu pelo projeto ambicioso do clube, algo que casou com a ideia da comissão, tendo como ponto em comum a noção exata da necessidade de crescimento mútuo.

Pesou também, diante de tantas propostas recebidas por Vojvoda após a ótima temporada com o La Calera, do Chile, em 2021, o tamanho da admiração que guardavam pelo Campeonato Brasileiro, o torneio com maior força técnica e econômica da América do Sul.

Em quatro anos de trabalho, comissão técnica e diretoria criaram laços de muita responsabilidade e esforço constante, cenários fundamentais para o sucesso do projeto, com impacto positivo no elenco, afinal, nessa equação toda, é o que mais sofre com mudanças de peças de uma temporada para a outra, algo natural no futebol

Mais 3!

1. Devendo mais de R$ 2 bilhões (números oficiais do clube), o Corinthians acertou contrato com o atacante Memphis Depay. O holandês vai gerar custos de R$ 70 milhões em 28 meses de contrato.

2. Segunda rodada dos quadrangulares de acesso da Série C tem potencial para deixar três equipes em ótima condição de disputar a Série B em 2025. Como venceram na primeira rodada, Remo, Volta Redonda e Athletic podem chegar aos seis pontos no fim de semana.

3. Média de taxa de ocupação no Castelão (relação público/tamanho do estádio) em jogos do Fortaleza na atual temporada da Série A está abaixo dos 50%.