Ceará conquista vitória fundamental na briga pelo acesso

Foto: AURELIO ALVES/O POVO Pulga celebra gol marcado contra o Operário no Castelão

Com mérito do melhor ataque da Série B, o Ceará conseguiu um resultado importantíssimo ao vencer o Operário-PR por 2 a 1, neste domingo, no Castelão, para seguir distante apenas três pontos do G-4. Em uma rodada com vitórias do Vila Nova e do Sport, além de derrota do Mirassol, chegar aos 39 pontos era fundamental para o Alvinegro, também porque os próximos dois confrontos serão fora de casa, contra Chapecoense e Coritiba.

A execução do plano tático de Léo Condé foi bem feita até o time abrir 2 a 0 diante da melhor defesa do torneio. Com apoio de um Castelão cheio, o Ceará controlou as ações, fez ótimo jogo aproximado entre os setores e conseguiu fazer os gols em momentos cruciais, tanto no fim do primeiro, com Aylon, como no segundo tempo, com Pulga.

Após ter feito uma boa vantagem, o Alvinegro voltou a sofrer defensivamente. Recuou demais, tomou gol de Daniel Lima e viu finalizações perigosas contra Richard, algo completamente sem necessidade. Fica de lição para os próximos encontros, principalmente porque o forte do time na competição é justamente o setor ofensivo e a qualidade do seu jogo apoiado e criativo.

O número que importa

É impossível a seleção brasileira, ainda que jogando mal, ficar fora da Copa do Mundo 2026. Com o aumento de 32 para 48 equipes no torneio, as eliminatórias da América do Sul ficaram ainda mais fáceis. Dos 10 participantes, seis se classificam diretamente e o sétimo colocado ainda faz uma repescagem mundial

Para a partida contra o Paraguai, nesta terça, oitava rodada das eliminatórias, a missão de Dorival Júnior, para além do resultado, é fazer o Brasil jogar melhor sob todos os aspectos: táticos, técnicos e comportamentais. A evolução sem um trabalho constante não se consegue de uma hora para outra no cenário de seleções, é fato, mas o técnico já soma tempo suficiente de treinamento com o grupo para ser cobrado.

Depois de uma Copa América desastrosa e de atuações ruins em sequência, o enfrentamento diante de uma das piores equipes da competição (os paraguaios têm seis pontos em sete jogos e fizeram um gol apenas, desempenho inacreditável) é a melhor oportunidade possível para evoluir.

Contra o Equador, na sexta passada, o Brasil apresentou um futebol lento e sem ideias ofensivas. Jogadores estiveram estáticos e acomodados, obviamente têm grande parcela pela fase ruim da equipe. Dorival mexeu mal no time e fica claro que está distante de aproveitar as melhores características de cada jogador na seleção.

Mais 3!

1. Adversário do Fortaleza na próxima quarta, em Porto Alegre, o Inter perdeu apenas um jogo na Série A nos oito mais recentes. Foram também três vitórias e quatro empates no recorte.

2. Contra o Botafogo, o Fortaleza mostrou muita apatia ofensiva. O time luta firme pelo título e a postura fora de casa precisa ser outra. A necessidade é de correção imediata neste aspecto.

3. Em 11 confrontos como visitante na Série A, o elenco de Vojvoda somou 15 pontos. É o quinto melhor desempenho, 45.5% de aproveitamento. Caso vença o Inter, reassume a liderança isolada do Campeonato Brasileiro com 51 pontos.