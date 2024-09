Ceará: faltam 24 pontos para o acesso

Foto: Gabriel Silva / Ceará SC Lourenço deve ser titular do Ceará contra a Chapecoense, no domingo

Nos 12 pontos mais recentemente disputados pelo Ceará na Série B, a equipe somou 10, aproveitamento excelente de 83%, suficiente para seguir firme na briga pelo acesso. Tivesse o Alvinegro apresentado desempenho um pouco pior, estaria numa situação bem mais complicada porque o equilíbrio está impressionante na luta pelas quatro vagas para a Série A 2025.

Uso o exemplo dessas quatro rodadas do Ceará (vitórias sobre Operário-PR, CRB e Novorizontino, empate contra o Amazonas) para deixar claro como o acesso só vai ocorrer com uma campanha robusta até o fim da competição. A disputa pelas quatro vagas está insana e nenhuma equipe está garantida. Do líder até o décimo segundo colocado, todo mundo está na briga.

Os próximos dois confrontos do elenco de Léo Condé serão fora de casa, contra Chapecoense e Coritiba. Na sequência, o adversário pela frente é o Vila Nova, no Castelão, justamente a equipe que hoje baliza a pontuação para o acesso, já que é a quarta colocada, com 42 pontos.

Dos 13 jogos que restam para a campanha do Ceará na Série B, seis serão realizados no Castelão e os outros sete terão disputa fora de casa.

A estatística de projeção do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais mostra que qualquer clube terá 99% de chance de acesso, pelo recorte atual, se atingir 63 pontos.

Assim, caso o Alvinegro vença mais oito jogos (ou ganhe sete e empate três, por exemplo), disputará a primeira divisão do Campeonato Brasileiro na próxima temporada.

O número que importa

A seleção brasileira ocupa a quarta colocação das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Na oitava rodada, que será disputada toda hoje, o melhor que pode fazer é subir para o terceiro lugar. Para tanto, precisa ganhar do Paraguai e torcer para derrota da Colômbia diante da Argentina.

O Fortaleza aproveitou bem o período sem jogos em Série A e Sul-Americana para descansar fisicamente o elenco. A comissão técnica concedeu diversos períodos de folga após a derrota para o Botafogo, no Rio. Com o descanso dos treinos, o aspecto mental também é preservado, inclusive porque a sequência pela frente não dará trégua.

Serão cinco jogos em 14 dias para o Tricolor a partir do confronto desta quarta-feira, contra o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro. Não por acaso a diretoria do Fortaleza vai seguir fretando aeronaves. O gasto será de R$ 1,4 milhão para os quatro trechos das partidas contra Inter e Athletico-PR. Não é despesa. É investimento.

1. Vágner Mancini em crise no Goiás na Série B. Conquistou apenas um ponto nos nove mais recentes disputados. Ontem foi derrotado pelo Botafogo-SP por 1 a 0.

2. Na Série C, os dois quadrangulares já tiveram duas rodadas disputadas. Nenhum time ganhou dois jogos. Restam quatro rodadas para o acesso ser definido.

3. No grupo B, lideram Volta Redonda e Remo. No grupo C, os líderes são Ferroviária e Athletic. Os quatro times somam exatos quatro pontos: uma vitória e um empate.