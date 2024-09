Fortaleza volta a jogar mal em derrota para o Inter

Foto: Ricardo Duarte/Internacional Fortaleza jogou bem em 20 dos mais de 90 minutos de partida

O Fortaleza novamente não foi bem jogando fora de casa na Série A, em partida que valia a liderança. Depois de ser dominado e perder para o Botafogo por 2 a 0, saiu de campo também derrotado nesta quarta, diante do Inter, por 2 a 1, em Porto Alegre. Nos dois insucessos, o time desperdiçou a chance de voltar a ser líder e está em segundo, com 48 pontos (Botafogo tem 50, ambos com 25 jogos).

Nos primeiros 30 minutos de confronto, o Fortaleza apenas observou o adversário e a vantagem do Inter no 1 a 0 foi bem construída (Alan Patrick), com os meio-campistas e laterais pisando na área, agredindo a defesa do Tricolor, que nada conseguia fazer ofensivamente e dava espaços demais, marcando mal. Só alguns minutos após tomar o gol, a equipe de Vojvoda conseguiu avançar. Quando empatou (Titi), merecia a igualdade. Foram 20 minutos de bom futebol para o Tricolor na partida toda, muito pouco para quem briga pelo título.

Na segunda etapa, o Fortaleza jamais foi incisivo no ataque — as substituições não funcionaram — e novamente esperou pelo empate, nada fazendo ofensivamente. O Inter também não jogou bem após o intervalo, mas ao menos tinha volume ofensivo para buscar os três pontos. Chegou a acertar a trave e numa falha coletiva do Fortaleza conseguiu fazer o 2 a 1 (Gustavo Prado, após muita confusão e empurra empurra na área). Venceu quem tentou mais.

O número que importa

Lourenço deve voltar a ser titular do Ceará na partida do próximo domingo, pela Série B, contra a Chapecoense, em Santa Catarina. Um dos melhores reforços do Alvinegro na temporada, ele já jogou 19 partidas pela equipe no torneio.

Com seis gols e duas assistências na temporada, Lourenço é mais do que bons números. Ele faz a bola girar com qualidade e agilidade, ditando o ritmo do meio-campo do Ceará. Com Richardson suspenso, Léo Condé também tem a opção de colocar um jogador de mais marcação. A única opção no elenco é Jean Irmer, mas sua entrada seria uma surpresa. Em relação aos outros dois meio-campistas, De Luca e Mugni, são titulares absolutos do treinador, que os elogia a todo momento. Jogando Lourenço, o trio terá de se redobrar na marcação, especialidade de Rihcardson.

Já viu? *

Garra de Ferro. A jornada turbulenta dos irmãos Von Erich, que marcaram sua presença no competitivo universo da luta livre profissional no começo dos anos 1980, é uma história de altos e baixos. Sob a influência de seu pai, eles conquistaram vitórias notáveis e enfrentaram tragédias imensas. Onde: Prime Vídeo

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Mais 3!

1. A Uefa informou que 229 milhões de espectadores estiveram nos estádios do continente europeu para ver futebol na temporada 2023-2024. Ocorreu crescimento em relação ao ano anterior.

2. Os dados incluem todos os jogos oficiais disputados em futebol masculino, feminino e de seleções.

3. O futebol feminino, com grande potencial de crescimento, teve 9 milhões de público. O masculino contou 212 milhões. Houve ainda 8 milhões de pessoas em partidas de seleções.